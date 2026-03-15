Compania a facturat produse la prețuri de câteva ori mai mari decât valoarea lor reală de piață, iar în doar câteva luni de la înființare, aproximativ 300.000 de lei au intrat în conturile sale.

Prima achiziție directă, la două săptămâni de la înființare

În acte, societatea este administrată de o tânără fără experiență în afaceri, însă conexiunile descoperite indică legături cu un consilier județean PSD Tulcea, al cărui nume nu figurează în documentele firmei.

Alexandra Păunescu este tânăra care a înființat pe 8 august 2025 societatea Electronet Rețele Electrice SRL.

Alexandra Păunescu

La două săptămâni distanță, firma a obținut primul contract direct, de peste 20.000 de lei, pentru furnizarea unui tablou electric.

Beneficiarul a fost Primăria Baia, localitatea din județul Tulcea în care compania își desfășoară activitatea.

Ulterior, au urmat și alte achiziții directe din partea comunelor din zonă.

În total, societatea a încheiat contracte directe în valoare de aproximativ 300.000 de lei în județul Tulcea.

Tarifele practicate de firmă, peste piața actuală

Mai multe dintre produsele facturate de compania Alexandrei Păunescu către Primăria Baia apar în documente ajunse în posesia Libertatea la prețuri de câteva ori mai mari decât cele practicate pe platformele de specialitate.

De exemplu, firma Electronet Rețele Electrice SRL a vândut o siguranță tetrapolară pentru 918 lei.

Factura încheiată cu Primăria Baia

În lipsa codului exact al produsului pe factură, comparația se poate face doar pe baza caracteristicilor tehnice indicate. Astfel, la o simplă căutare online, un produs cu marca precizată și aceleași caracteristici tehnice a fost găsit la aproximativ 70 de lei.

Contactat pentru un punct de vedere, reprezentantul firmei Electronet Rețele Electrice SRL a indicat că produsul găsit de noi nu este cel potrivit, fiind vorba, de fapt, de o cu totul altă siguranță.

Redăm mai jos mesajul transmis, inclusiv cu greșelile de ortografie:

„Diferentele de pret exprimate de analiza dumneavoastra, reies imi parare rau sa o spun, din necunostinta de cauza FIIND CHESTIUNI TEHNICE APLICABILE in functie de cerintele electrice . Simpla cautare pe google, nu ofera neaparat raspunsul exact cautat! Este ca atunci cand caut : > masina < pe google si imi da rezultate, si o masina de 2000 euro si una de 200.000 euro, ambele fiind tot autoturisme. Raspuns: Siemens SENTRON 5SY4 Miniature Circuit Breaker, 4-Pole, 10 A, Type D, 400 V AC, 60 V DC, 10 kA Breaking Capacity Este o siguranta curba D, are anumite specificatii tehnice. Se gaseste in comert si la preturi mai mari, dar nicidecum la 70 de lei cat ati spus dumneavoastra…..”, se arată în răspunsul transmis de firma condusă de Păunescu.

Caracteristice suplimentare indicate nu se regăsesc în factura întocmită de societate, iar intensitatea electrică a produsului comunicată este mult mai mică (10 amperi), față de intensitatea de 30 de amperi specificată în document.

„Șoriceii”, vânduți cu 46 de lei/punga, de trei ori mai scumpi

Mai mult, compania a vândut fasete din plastic (cunoscute popular drept „șoricei”) cu 46 de lei/punga de 100 de bucăți, conform informațiilor din factură.

Factura încheiată cu Primăria Baia

Reprezentantul companiei a spus că este vorba de coliere gri din plastic de dimensiunile 4,8 x 350, iar „prețul este mult sub ceea ce vând alte societăți de profil”.

Pentru a verifica, am consultat mai multe oferte de pe site-urile specializate și am regăsit produsul indicat la tarife de 12,4-17 lei (fără TVA).

Coliere la vânzare cu 12,4 lei punga de 100 de bucăți cu dimensiunile indicate de firmă

Asemenea acestor produse, și altele livrate de firma Alexandrei Păunescu au fost identificate la prețuri mult peste cele regăsite azi pe site-urile comerciale.

Despre cablul de 4×6 mm, reprezentanții firmei au transmis că se vinde cu prețul de 2.000 de lei în acest moment.

Mai mult, firma a mai comunicat că tabloul metalic dispune de „protecție IP66, are anumite specificații, se poate vinde azi și cu un preț mai mare decât cel de mai sus”, deși caracteristica IP66 nu este menționată în factură.

„Am rugămintea să nu exprimați, sau să publicați după caz, răspunsuri trunchiate sau incomplete, extrase din contextul real. Societatea pe care o reprezint are angajați, nu are datorii la stat și nu face obiectul altor interpretări. Cu stimă!”, se mai arată în răspunsul furnizat de Electronet Rețele Electrice SRL, care poate fi consultat integral aici.

Numărul de telefon al firmei duce la un consilier județean PSD

În datele de contact ale firmei prezente pe SEAP figurează un număr de telefon care se termină în 197.

Pentru a identifica posibilul titular, a fost utilizată platforma osint.industries, un agregator de date semi-deschise care corelează informații de contact cu profiluri existente pe rețele sociale și în diverse aplicații.

După introducerea numărului, sistemul a indicat că acesta este asociat cu numele Ionuț Gheorghe și cu Roxbury Club.

Datele generate de platforma osint.industries pentru numărul de telefon declarat de firma Alexandrei Păunescu

Verificările ulterioare au arătat că Roxbury Club este denumirea unei firme care administra o discotecă dintr-un sat din județul Tulcea.

Printre acționarii societății figurează Ionuț Gheorghe, numele indicat și de platforma consultată.

Ionuț Gheorghe deținea 50% din acțiunile firmei Roxbury Club SRL

Acesta ocupă funcția de consilier județean PSD Tulcea şi avea, conform datelor din 2021, domiciliul în localitatea Baia.

Ionuț Gheorghe, consilier județean PSD Tulcea, depunând jurământul la început de mandat. Foto: Consiliul Județean Tulcea

Celălalt acționar al societății era fratele său, Marian Gheorghe, actual consilier local PSD în comuna Baia.

Marian Gheorghe, consilier local PSD

Niciunul dintre cei doi nu figurează în administrarea sau acționariatul societății conduse de tânăra Alexandra Păunescu, conform bazelor de date consultate.

Consilierul județean este partenerul de viață al mamei patroanei

Din informațiile publice disponibile pe rețelele de socializare, Ionuț Gheorghe are o relație de mai mulți ani cu mama Alexandrei Păunescu.

Conexiunea reiese din mai multe fotografii publice, în care cei doi apar împreună în contexte personale, inclusiv într-o imagine postată în urmă cu aproximativ șase ani.

Alexandra Păunescu (stânga), Ionuț Gheorghe (dreapta) și Marian Gheorghe (în plan depărtat) într-o fotografie din 2020

Alexandra Păunescu nu a răspuns la întrebările legate de asocierea numărului de telefon cu Ionuț Gheorghe.

Ionuț Gheorghe împărțea materiale electorale alături de primărița din Baia

Un alt punct comun între consilierul județean şi firma Electronet Rețele Electrice SRL este strada 1 Decembrie din localitatea Baia, acolo unde consilierul județean figura cu domiciliul în 2021.

Tot pe aceeaşi stradă activează şi primăria condusă de Liliana Marinescu (PNL).

Liliana Marinescu – primarul comunei Baia

Ionuț Gheorghe și Liliana Marinescu se cunosc de cel puțin un deceniu, în perioada în care amândoi activau în cadrul PSD Tulcea și împărțeau împreună pliante electorale în campanie.

Ionuț Gheorghe și Liliana Marinescu împărțind materiale electorale în 2016

Consilierul județean nu a răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Primăria consideră că prețurile de achiziție sunt decente

Contactată pentru un punct de vedere, Primăria Baia a transmis că produsele au fost „selectate în funcție de specificațiile tehnice necesare lucrărilor efectuate, unele dintre acestea fiind echipamente destinate instalațiilor electrice cu capacitate ridicată de consum, diferite de produsele uzuale destinate utilizării casnice”.

Punctul de vedere al instituției:

„Referitor la exemplul menționat în solicitarea dumneavoastră privind siguranța tetrapolară, precizăm că aceasta este un produs de tip Siemens SENTRON, destinat instalațiilor electrice care trebuie să susțină un consum ridicat de energie. Acest tip de echipament are caracteristici tehnice superioare și, în mod corespunzător, un preț de piață mai ridicat comparativ cu siguranțele utilizate în instalațiile electrice uzuale.

În ceea ce privește colierele din plastic la care faceți referire, acestea au fost coliere de dimensiuni mari, de tip 4,8 x 350 mm, utilizate pentru fixarea și susținerea unor cabluri electrice de dimensiuni mari. Produsele respective nu sunt comparabile cu colierele de dimensiuni reduse utilizate în mod obișnuit pentru aplicații casnice.

De asemenea, cablurile electrice utilizate au fost cabluri de dimensiuni mari, iar prețurile acestora, la momentul achiziției, au fost comparabile cu cele practicate pe piață pentru produse similare. Aceeași situație este valabilă și în cazul tabloului metalic și al celorlalte materiale menționate în solicitarea dumneavoastră, acestea fiind selectate în funcție de cerințele tehnice ale lucrărilor realizate.

Menționăm că, la momentul efectuării achizițiilor, instituția a urmărit identificarea unei variante tehnico-economice adecvate, astfel încât utilizarea fondurilor publice să se realizeze în mod responsabil și cu respectarea prevederilor legale.

În ceea ce privește aspectele referitoare la numărul de telefon utilizat de operatorul economic sau la eventuale legături între reprezentanții societății și alte persoane menționate în solicitarea dumneavoastră, precizăm că autoritatea contractantă nu are atribuții legale privind verificarea unor astfel de informații sau a unor posibile asocieri între operatorii economici și terțe persoane.

Primăria comunei Baia își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor legalității, transparenței și utilizării responsabile a fondurilor publice și încurajează inițiativa antreprenorială, inclusiv a operatorilor economici locali, în condițiile respectării cadrului legal.

Vom avea în vedere și pe viitor analizarea cu atenție a tuturor procedurilor de achiziție publică, astfel încât acestea să se desfășoare în condiții de eficiență și responsabilitate”.