Clădirea afectată se află în zona care găzduiește facultatea de științe umaniste a Universității din Cagliari. Din fericire, nu era nimeni prezent înăuntru. Aula Magna aparține facultății de geologie.

Accidentul a fost anunțat la numărul de urgență 118, la ora 21.55, la fața locului au ambulanțe, și mai multe echipe de pompieri, care au intervenit cu câini și drone pentru a căuta sub dărâmături.

La ora 2.00 dimineața, salvatorii au anunțat că nu au fost găsite victime.

Potrivit rectorului Francesco Molla, clădirea nu a suferit intervenții recente și a fost supusă periodic unor verificări structurale. „Universitatea dispune de 300.000 de metri pătrați de clădiri, iar verificările și inspecțiile structurale sunt efectuate periodic. Acum, important este să înțelegem cauza. Este clar că nu am avut nici cea mai mică bănuială că se poate întâmpla așa ceva, altfel nu am fi deschis niciodată sălile de clasă pentru cursuri, care, conform regulamentului, se terminau la ora 19.00”.

Asociația studențească Reset Unica anunță proteste în fața rectoratului. „Vom manifesta pentru dreptul la educație fără riscul de a muri zdrobiți de dărâmături în timp ce studiem”.

Imaginile difuzate de pompieri sunt șocante: clădirea a devenit un morman de moloz în câteva clipe!

