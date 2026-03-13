Evoluție îngrijorătoare a pieței imobiliare din Dubai

Indicele DFM Real Estate Index, care reflectă performanța companiilor de pe piața imobiliară din Dubai, a atins un maxim de 16.910,3 puncte pe 27 februarie 2026, cu o zi înainte de începerea războiului din Iran. Cu toate acestea, declinul abrupt din ultimele zile a dus la pierderea avansului de 15% acumulat în primele luni ale anului, continuând scăderea după ani de creștere impresionantă: 63% în 2024 și 38% în 2023.

Potrivit datelor firmei de consultanță Anarock, tranzacțiile imobiliare din Dubai au atins un record de 917 miliarde de dirhami (aproximativ 250 miliarde de dolari) în 2025, alimentate de creșterea puternică a prețurilor la proprietăți, cu 60-75% din 2021. Cu toate acestea, monitorizările pieței imobiliare arată că prețurile actuale reflectă un declin similar cu cel al acțiunilor, de aproximativ 20%.

Reacția Emiratelor: „Nu există motiv de panică”

Oficialii din Dubai resping ideea unei crize iminente. Fondatorul Emaar Properties, Mohamed Alabbar, a declarat pentru CNBC că piața imobiliară a emiratului rămâne solidă datorită unei strategii de dezvoltare pe termen lung și a unei conduceri stabile.

„Este un hub global de afaceri, iar succesul său, vizibilitatea sa, reflecția asupra modului în care ar trebui să fie viața și succesul, asupra prosperității și asupra pozitivului – toate acestea sunt reprezentate de acest loc”, a subliniat el.

Alabbar a adăugat că atacurile din social media nu vor afecta reușita Dubaiului.

„Cred că este firesc ca oameni care, practic, urăsc viața și nu respectă progresul sau o bună calitate a vieții să considere că acesta este unul dintre cele mai bune ținte ale lor, dar, slavă Domnului, asta nu se va întâmpla”, a spus el.

Investitorii externi, încă optimiști

India rămâne unul dintre cei mai mari investitori pe piața imobiliară din Dubai, reprezentând 20-22% din achizițiile imobiliare realizate de străini, potrivit Profit.ro. În ciuda scăderii recente a indicelui imobiliar, cererea rămâne constantă, susține Alabbar.

„Eu însumi caut un apartament într-o clădire cu vedere la mare pe care nu am cumpărat-o și, în ultimele două zile, am căutat și pare că nimeni nu vrea să cedeze. Nimeni nu vrea să dea discount”, a declarat acesta, subliniind încrederea pieței în viitorul sectorului imobiliar.

Cu toate acestea, unii analiști avertizează asupra unei posibile corecții a pieței. Fitch Ratings estimează că prețurile proprietăților ar putea scădea cu până la 15% pe măsură ce noi proiecte imobiliare vor fi lansate. Totuși, Alabbar consideră acest scenariu puțin probabil, bazându-se pe „consecvența, sustenabilitatea și stabilitatea” politicilor din Emiratele Arabe Unite.

În ciuda provocărilor recente, autoritățile și investitorii din Dubai rămân optimiști cu privire la viitorul industriei imobiliare, considerată un pilon al economiei emiratului.

