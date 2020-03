De Petre Dobrescu,

ActiveWatch critică dur decretul privind instituirea stării de urgență din cauza epidemiei de coronavirus. Mai precis pasajele referitoare la combaterea știrilor false, prevederi care oferă ANCOM dreptul de a bloca site-urile care refuză să șteargă conținutul considerat neadevărat.

„Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, instituie și posibilitatea cenzurii. Deși înțelegem și susținem necesitatea unei comunicări publice responsabile, considerăm că metodele prin care se asigură informarea corectă a populației sunt: transparența instituțională, comunicarea de către autorități a deciziilor și a informațiilor prin intermediul experților, implementarea corectă și în regim de celeritate a reglementărilor în audiovizual de către Consiliul Național al Audiovizualului, susține organizația.



Mai mult, potrivit acesteia, “există deja suficiente legi în vigoare care ar putea fi aplicate pentru a contracara diseminarea de informații false, fără încălcarea drepturilor constituționale la libertatea de exprimare și acces la informațiile de interes public”.



În plus, în opinia ActiveWatch, “Guvernul are la îndemână posibilitatea de a impune preluarea informațiilor oficiale de către toate instituțiile media, lăsând cetățeanului libertatea de a evalua calitatea de adevăr. Niciodată nu trebuie ca guvernul să aibă puterea de a stabili adevărul unei informații. Aceasta forță o au numai dictaturile. Nu trebuie să uităm că suntem într-un an electoral și că cei care vor aplica acest decret sunt actori politici interesați de rezultatul alegerilor.”

În concluzie, ActiveWatch „cere autorităților să nu facă uz de prevederile care vizează contracarea informațiilor false, prevederi care crează posibilitatea instituirii cenzurii, și să se concentreze exclusiv pe informarea corectă și transparentă a publicului”.

Cine ar fi introdus prevederile-problemă în decret și precizările Guvernului

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, cel care ar fi introdus în decret prevederile referitoare la posibilitatea blocării unor site-uri este subsecretarul de stat Raed Arafat.

Guvernul Orban a venit ulterior apariției documentului cu o serie de precizări:

„Privitor la dispozițiile prevăzute în decretul Președintelui României referitoare la propagarea de informații false prin intermediul mass-media și în mediul online, facem următoarele precizări: Analiza referitoare la publicațiile care difuzează în mod sistematic și deliberat informații false, ignorând apelul pentru o informare corectă și obiectivă, va fi realizată la nivelul Grupului de Comunicare Strategică. Dispoziția referitoare la eventuala dezactivare a publicației online este emisă de Ministrul Afacerilor Interne, în baza analizei Grupului de Comunicare Strategică. Dispoziția Ministrului Afacerilor Interne este implementată prin decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații”



Ce prevede decretul

Articolul 54 din decretul privind starea de urgență oferă ANCOM dreptul de a închide site-uri pe motivul difuzării de fake news.

„În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

(4) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului prevăzut la alin. (3) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele de la alin. (3) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale”, se arată în document.







