Legendarul actor Gene Hackman și soția sa, pianista clasică Betsy Arakawa, au fost găsiți morți miercuri după-amiază în casa lor din comunitatea Santa Fe Summit, la nord-est de oraș, anunță The Independent. Alături de ei a fost găsit mort și cățelul familiei. Gene Hackman avea 95 de ani.

Potrivit șerifului din Santa Fe, Adan Mendoza, nu există suspiciuni de crimă. Trupurile celor doi au fost găsite în noaptea de 27 februarie, însă autoritățile nu au oferit încă detalii despre cauza decesului.

„Vreau să asigur comunitatea că nu există niciun pericol pentru vecini sau locuitorii din zonă”, a declarat erifului din județul Santa Fe, Adan Mendoza.

Oamenii legii investighează acum cauza morții celor doi.

Cine a fost Gene Hackman

Gene Hackman a fost un actor legendar, cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme precum Bonnie & Clyde, The French Connection sau Unforgiven.

Eugene Allen Hackman s-a născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California. A crescut într-o familie modestă și a avut o copilărie marcată de dificultăți, mai ales după ce tatăl său a părăsit familia. La doar 16 ani, Hackman s-a înrolat în Marina SUA, unde a servit timp de aproape cinci ani.

După ce a părăsit armata, s-a înscris la Pasadena Playhouse, o școală de actorie unde i-a avut colegi pe Dustin Hoffman și Robert Duvall. La început, profesorii săi nu au avut mare încredere în el, dar Hackman a perseverat și a ajuns unul dintre cei mai mari actori ai generației sale.

Gene Hackman a debutat în anii 1960 cu roluri mici în filme și seriale TV. Primul său mare succes a venit în 1967 cu Bonnie and Clyde, unde a jucat alături de Warren Beatty și Faye Dunaway. Acest rol i-a adus o nominalizare la Oscar și l-a transformat într-un nume important la Hollywood.

În 1971, a devenit o adevărată legendă cu The French Connection, unde l-a interpretat pe detectivul „Popeye” Doyle. Acest rol i-a adus primul Oscar pentru „Cel mai bun actor”. Printre cele mai mari filme ale sale se numără: The Poseidon Adventure (1972) Scarecrow (1973) – alături de Al Pacino Superman (1978) – unde l-a jucat pe Lex Luthor Mississippi Burning (1988) No Way Out (1987) The Firm (1993) The Birdcage (1996).

În 1992, și-a consolidat statutul de actor legendar cu Unforgiven, regizat de Clint Eastwood, unde a interpretat un șerif corupt. Acest rol i-a adus al doilea Oscar, de data aceasta pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”. Ultimul său film a fost Welcome to Mooseport (2004), după care s-a retras din actorie, dedicându-se scrisului.

Gene Hackman a fost căsătorit de două ori. Prima sa soție a fost Faye Maltese, cu care a avut trei copii. După divorț, s-a căsătorit cu Betsy Arakawa, o pianistă concertistă, și au avut o relație solidă timp de decenii.

