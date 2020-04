De Simona David,

Moartea actorului american a fost anunțată de sora acestuia, Lois Goorwitz, care a spus că Garfield a decedat marți, în urma complicațiilor cauzate de infectarea cu noul tip de coronavirus, scrie Los Angeles Times.

Garfield a debutat pe marele ecran în 1968, în filmul „Orgy Girls 69”, şi a devenit apoi cunoscut pentru roluri de politicieni şi oameni de afaceri răi şi corupţi.

Actorul a mai jucat în „Bananas”, regizat de Woody Allen, „A State of Things”, „Until the End of the World”, „The Conversation”, de Francis Ford Coppola, „The Cotton Club” şi „The Ninth Gate”, de Roman Polanski.



