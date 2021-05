„Nu mai există stigmat, să terminăm cu asta! Este timpul să-mi pun pantalonii de băiat mare și să vorbesc”, a declarat actorul pentru publicația The Hollywood Reporter. Porter a dezvăluit că a aflat că este seropozitiv în iunie, 2007. Timp de 14 ani, starul, câștigător al premiului Emmy, nu a spus aproape nimănui, temându-se de marginalizare și represalii.

„Rușinea din acea vreme combinată cu rușinea care deja se acumulase în viața mea, ambele m-au redus la tăcere și am trăit cu acea rușine timp de 14 ani. Seropozitiv – unde am crescut eu, într-o familie penticostală – este pedeapsa lui Dumnezeu”, a mărturisit actorul, acum în vârstă de 51 de ani.

Billy Porter și-a explicat decizia de la acea vreme. „Încercam să am o viață și o carieră și nu eram sigur că aș putea dacă oamenii știau. Ar fi doar un alt mod prin care oamenii să mă discrimineze într-o profesie deja discriminatorie. Așa că am încercat să mă gândesc la asta cât de puțin am putut”, a mai spus actorul american.

Actorul a dezvăluit că nici mamei lui nu i-a spus până de curând. „Îmi era ruşine. Eram statistica pe care o prevedea toată lumea. Aşa că am făcut un pact cu mine să o las să moară înainte de a-i spune. Asta aşteptam, ca să fiu sincer. Când am mutat-o în Actors Fund Nursing Home, m-am gândit că nu o să stea mult acolo, apoi o să îmi scriu cartea şi voi mărturisi şi ea nu va trebui să trăiască astfel, cu ruşinea de a avea un copil seropozitiv. Asta era acum cinci ani”, a povestit Porter.

Acum, actorul urmează tratamentul specific bolii și se simte „eliberat” după dezvăluiri.

