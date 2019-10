De Valentina Postelnicu,

Stanoievici şi-a anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale încă din vara acestui an, fiind al doilea politician, după Klaus Iohannis, care intra în cursa pentru şefia statului.

„Ca independent, nu voi fi constrâns de doctrinele nici unui partid, nu voi primi ordine de la nimeni, nu voi fi deci marioneta nimănui. Fiecare dintre noi trebuie să-și regândească atitudinea față de ceilalți și față de țară. Dacă gândim de pe poziția de victimă, atunci devenim victime. Eu sunt un om care spune ce gândește și face întotdeauna ce spune”, spuneea atunci Bogdan Stanoevici.

A fost absolvent, în promoția 1982, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București,

În perioada 1977 – 1989, Stanoevici, alias Coco, aşa cum a fost cunoscut în perioada în care a activat în în grupul SONG, a jucat în 13 lung-metraje, pentru ca, ulterior, să joace în alte 10 filme.

Ultimul său rol pe marele ecran l-a avut în producţia lui Lucian Pintilie, Tertium non datur, potrivit Gândul.info.

Bogdan Stanoevici s-a stabilit, în mai 1989, prin căsătorie în Franța, unde şi-a continuat cariera.

Despre perioada în care a trăit în Franţa, Stanoevici enumera, într-un interviu Antena 3, motivele care l-au făcut să plece din ţară.

„Am lăsat o Românie în care exista multă mizerie în care exista multă sărăcie, dar în care nu murea nimeni de foame. În care existau reguli, disciplină, profesioniști în funcțiile de conducere. Din aceste puncte de vedere, am lăsat o Românie în care era foarte bine organizată. Am plecat dintr-o România care nu mai avea datorii externe. Am trăit în acei ani în care datoria României să fie plătită, dar poate că a meritat. Stăteam să mă gândesc acum că poate a meritat pentru că în viață cred că merită să ne sacrificăm pentru un țel comun și acela e România”, afirma Stanoevici.

S-a restabilit în România în 2011. Între 5 martie și 17 decembrie 2014, a fost ministru pentru românii de pretutindeni în guvernul PSD condus de Victor Ponta.

În acest moment, Bogdan Stanoevici este directorul Circului Metropolitan București, post obținut în urma concursului de management desfășurat în anul 2017.

Ce avere are Bogdan Stanoevici

Actor și director al Circului Metropolitan București, Stanoevici are trecute în declarația de avere un autoturism Chevrolet și o motocicletă Honda, ambele cumpărate în 2002. Actorul nu are casă.

Acesta mai are active financiare în valoare de aproape 150.000 de lei, deținute la Idea Bank.

Actorul menționează salariul încasat anul trecut, în calitate de manager al Circului Metropolitan: aproape 86.000 de lei. Ca actor independent a înregistrat venituri de peste 100.000 de lei.