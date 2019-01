Actorul, care îl joacă pe Joaquin Guzman zis și „El Chapo” în serialul „Narcos”, difuzat de Netflix, a fost prezentat de un jurnalist avocatului narcotraficantului.

Alejandro Edda l-a cunoscut și pe adevăratul „El Chapo” (foto), la sosirea sa la Tribunalul federal din Brooklyn, unde are loc procesul, relatează agenția AFP.

„El Chapo” i-a zâmbit actorului mexican care a fost prezent la proces.

Edda a mărturisit că are „sentimente contradictorii” față de „El Chapo”, în vârstă de 61 de ani, şi de procesul său.

Vezi cum a fost prins El Chapo după șase luni de la evadarea din închisoare.

Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este acuzat că ar fi unul dintre liderii cartelului de droguri Sinaloa, care a exportat peste 155 tone de cocaină în Statele Unite, în perioada 1989 și 2014.

Dacă va fi condamnat, traficantul mexican riscă închisoarea pe viață, la finalul acestui proces care a început în noiembrie și s-ar putea termina săptămâna viitoare.

1/2 Actor Alejandro Edda, who plays El Chapo in the Netflix series "Narcos: Mexico," traveled all the way to Brooklyn to lay eyes on the real-life version of his character today. Chapo grinned when his lawyers told him Edda was in the courtroom, and they checked each other out. pic.twitter.com/EDO00hA0T0

— Amanda Ottaway (@amandaottaway) January 28, 2019