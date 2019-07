Procurorii spun că au luat decizia de a renunţa la acuzaţiile de atentat la pudoare şi agresiune sexuală formulate împotriva actorului după ce victima a invocat dreptul său garantat de Constituţia Statelor Unite de a nu depune mărturii care să-l autoincrimineze.

Avocaţii lui Spacey (59 de ani) l-au acuzat pe bărbat că ar fi şters SMS-uri care ar fi reprezentat dovezi în apărarea actorului. Tânărul a invocat al Cincilea Amendament în timpul unei audieri desfăşurate la începutul acestei luni care a avut drept obiect telefonul mobil dispărut al acestuia.

Spacey, laureat a două premii Oscar, inclusiv la categoria cel mai bun actor în rol principal, în 2000, pentru rolul din pelicula ”American Beauty”, a pledat nevinovat la acuzaţiile formulate împotriva sa.

Demararea procedurilor judiciare împotriva actorului anul trecut a reprezentat una dintre puţinele acţiuni penale iniţiate în urma campaniei #MeToo, care a încurajat victimele agresiunilor sexuale să dezvăluie public astfel de incidente petrecute în industria de divertisment, lumea afacerilor sau politică.

Spacey s-a aflat pentru prima dată în mijlocul controverselor în octombrie 2017, când actorul Anthony Rapp l-a acuzat că ar fi încercat să-l seducă în 1986, pe când Rapp avea 14 ani. Spacey şi-a cerut scuze pentru comportamentul inadecvat faţă de Rapp.

În urma acestor acuzaţii, Netflix a renunţat la colaborarea cu actorul pentru serialul ”House of Cards”, iar scenele în care apare Spacey au fost eliminate din pelicula ”All the Money in the World”.

