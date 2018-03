Georgiana Saizescu, actrița care joacă rolul asistentei de la Maternitatea Giulești, a făcut practică în spital ca să înțeleagă psihologia acestei meserii. Cu timpul, a ajuns să o aprecieze pe Florentina Cârstea, cea care a fost condamnată în dosarul incendiului.

Prăbușită pe scările din fața blocului, asistenta medicală urlă cu disperare: „Mai bine muream eu acolo!”. Este unul dintre momentele care portretizează atât de bine zbuciumul asistentei medicale de la Maternitatea Giulești, singura care a fost închisă după această cumplită tragedie.

Georgiana Saizescu este actrița care a jucat rolul asistentei de la Maternitatea Giulești, Florentina Cîrstea, în filmul „Scurtcircuit”. S-a pregătit pentru a înțelege cât mai bine ce înseamnă munca într-un spital, ce înseamnă să lucrezi contracronometru și viețile unor copii să depindă de tine.

„Importantă a fost practica de două săptămâni pe care am făcut-o la Maternitatea Giulești, unde efectiv intram dimineața și ieșeam seara, făceam ture cot la cot cu asistentele. Și unde la început îmi judecam personajul, fiind mămică de doi copii și fiind prezentată situația, o știm cu toții, asistenta care a plecat și a ars bebelușii și efectiv toată situația care ne-a fost prezentată, am ajuns să o apăr și să o iubesc, și să o înțeleg, și totuși a greșit, dar nu este singurul vinovat”, explică actrița.

Tensiunea permanentă în care se afla în timpul în care a stat cu asistentele de la Giulești a făcut-o să realizeze că lucrurile nu sunt doar în alb și negru, așa cum greșit au fost ilustrate.

„Am simțit o presiune și un gol în stomac de dimineață până seara, am văzut în ce stres lucrează fetele de acolo. Bineînțeles, s-au schimbat lucrurile acum, sunt două asistente pe tură, dar tensiunea este aceeași și, fără să vrei, ca un burete, absorbi tot felul de emoții. Unii părinți se poartă urât cu ele, alții vezi cum vin emoționați să-și vadă puii, unii pui, mulțumim lui Dumnezeu, sunt bine și atunci îi vezi cum pleacă fericiți, alții nu pleacă la fel de fericiți. M-am întâlnit cu tot felul de situații plăcute și mai puțin plăcute care pe mine m-au ajutat să știu ce am de făcut.

Georgiana Saizescu a vrut să o cunoască pe Florentina Cârstea atunci când filma, dar s-a răzgândit. „Nu am vrut să răsucesc mai mult cuțitul în rană. În schimb, am auzit vorbe foarte frumoase de la toți colegii ei și nu numai, am înțeles că este un om absolut minunat, care, din păcate, a fost singura care a plătit”, mai spune actrița.

Filmul „Scurtcircuit” rulează în cinematografele din toată țara, iar încasările vor fi donate pentru a achiziționa incubatoare în spitalele care au nevoie de acest lucru.

CITEȘTE ȘI