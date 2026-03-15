Vedeta de la Hollywood care lucra la invenții în timpul liber

Hedy Lamarr a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe ale Epocii de Aur de la Hollywood. Născută pe 9 noiembrie 1914, la Viena, sub numele Hedwig Eva Maria Kiesler, ea a devenit una dintre vedetele Epocii de Aur de la Hollywood la sfârșitul anilor 30, după ce a fugit din Europa înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

În paralel cu cariera de actriță, Lamarr era pasionată de tehnologie și lucra la diferite idei și invenții în timpul liber. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Lamarr a colaborat cu compozitorul american George Antheil pentru a crea un sistem de comunicație securizată.

Ideea lor era să facă torpilele controlate prin radio imposibil de interceptat sau bruiat de inamic, iar soluția propusă a fost un sistem numit frequency hopping, în care semnalul radio își schimbă constant frecvența. Cei doi au brevetat invenția în 1942, sub numele „Secret Communication System”.

Pentagonul a ignorat invenția ani întregi

Deși Lamarr a oferit brevetul Marinei SUA pentru a sprijini efortul de război, tehnologia nu a fost folosită imediat iar conceptul, care a rămas ani întregi în arhivele Pentagonului, a fost redescoperit abia în anii 60, în perioada crizei rachetelor cubaneze.

Ulterior, ideea a stat la baza tehnologiilor moderne de comunicație cu spectru extins, folosite astăzi în sisteme wireless, inclusiv:

Wi-Fi



Bluetooth



GPS



rețele mobile



sisteme militare de comunicații

Deși invenția lor a devenit esențială pentru lumea modernă, cei doi nu au câștigat bani din ea. Meritul lui Hedy Lamarr pentru această invenție a fost recunoscut mult mai târziu, în 1997, când Lamarr și Antheil au primit Premiul Pioneer din partea Electronic Frontier Foundation pentru contribuțiile lor la dezvoltarea comunicațiilor wireless.

Hedy Lamarr a murit în anul 2000, iar în anul 2014, cei doi au fost incluși post mortem în Galeria Națională a Inventatorilor din Statele Unite.



