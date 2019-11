De Dragoș Tănase,

„Nimeni nu a intervenit, de teama unui dosar penal”, spune Cristina Lapis, de la Sanctuarul Urşilor din Zărneşti.

Mai mult, aceasta acuză că ministrul Mediului, Costel Alexe, a semnat „ca primarul” ordinul prin care animalul a fost ucis.

„Nu s-a dat primul ajutor unui animal aflat în suferinţă. În cazul acesta, singura lege care trebuie să prevaleze este legea de protecţie a animalelor, în care se scrie că un animal care suferă trebuie ajutat, trebuie eutanasiat, trebuie ajutat să moară şi un medic veterinar, în funcţie de raportul pe care îl face, concluzia, diagnosticul pe care îl dă, trebuie să îl eutanasieze, dacă nu se mai poate face nimic”, a declarat Cristina Lapis, pentru Mediafax.

Faptul că nimeni nu a intervenit este explicat de Lapis prin faptul că toţi cei care ar trebui să facă acest lucru nu o fac pentru că le e teamă de dosare penale.

„Problema este că intervine această spaimă generală că dacă te atingi de un animal sălbatic, cum este ursul sau lupul sau animal protejat prin legea internaţională, ţi se face dosar penal. În cazul unui accident, nu trebuie aşteptat ordinul de ministru, ministru care poate fi la Bruxelles, poate fi acasă, ca ieri seară (sâmbătă seara – n.r.), când s-a întâmplat accidentul, poate fi la birou şi oricum ministrul nu este medic veterinar să poată să ştie la 200 de km distanţă, dacă ursul ăla poate fi salvat sau dacă trebuie eutanasiat, nici într-un caz împuşcat, cum s-a procedat”, spune Lapis.

Recomandări Simona Halep se căsătorește cu Toni Iuruc. Când e programată nunta

Cristina Lapis: Ursul ar fi fost folosit „ca trofeu”

„Din punct de vedere legal, un urs rănit trebuie eutanasiat şi cadavrul lui trebuie ars, nu trebuie folosit ca trofeu. Acest urs era deja evaluat la 1.000 de euro, deja se uitau la el, dacă poate fi un trofeu”, spune Cristina Lapis.

Femeia susţine că ea și asociaţia pe care o reprezintă nu a intervenit pentru că nu au fost solicitaţi.

„Noi am primit foarte multe mesaje, că de ce nu intervenim. Noi nu putem interveni dacă nu suntem chemaţi oficial. Noi am aflat de acest accident de la media. Şi am început să sunăm în stânga, în dreapta, la Ministerul Mediului, la Garda de Mediu. Nici ei nu ştiu, cei de la Garda de Mediu, nu ştiu exact ce a avut ursul ăsta. S-a spus că ar fi avut picioarele rupte, dar pentru ca să se vadă dacă are picioarele rupte trebuia ca un medic să se apropie de el, deci, trebuia anesteziat. Ori nu s-a găsit niciun medic care să îl anestezieze. Nu a avut nimeni curajul, niciun medic nu a avut curajul să se apropie ca să nu i se facă dosar penal”, acuză din nou preşedintele Asociaţiei „Milioane de Prieteni”.

Recomandări Ce sistem de diagnostic a inventat Maria după ce a văzut cum a fost extirpat sânul unei paciente care n-avea cancer!

Potrivit acesteia, a intervenit doctorul Liviu Albu, care este vicepreşedintele Colegiului Veterinar şi a trimis un medic acolo unde ursul a agonizat, pentru a anesteza animalul.

„Până la urmă se pare că l-a anesteziat, dar anestezia trece, nu ţine foarte mult şi neavând ordinul de ministru, ursul s-a ridicat în fund. Ori, un urs care are picioarele rupte nu poate să se ridice pe picioare, dacă avea picioarele rupte, cum s-a spus”, afirmă Cristina Lapis.

Recomandări Vagabonzii din Haimanale. Gabriela, o asistentă medicală, are grijă de câinii nimănui din satul lui Caragiale

Acesta acuză că ministrul Mediului, Costel Alexe a semnat „ca primarul”, pentru că nu exista un raport medical în cazul animalului.

„Nu există un raport medical. I s-a spus ministrului să semneze, ca primarul, ca ministrul, fără să existe un raport medical concret, dacă ursul nu putea fi salvat. Eu nu vreau să acuz pe nimeni. Ministrul ce să facă, la aşa o mare presiune, a dat ordin să fie împuşcat. Dar acesta nu este un urs care trebuie vânat. Se aşteaptă un ordin de la ministru când un urs intră într-o grădină, produce un accident şi atunci ursul trebuie vânat. Şi nici atunci, fără poze, fără un raport concret nu se poate cere ordin de la ministru de omorâre a unui urs care este animal protejat. Dar în cazul unui accident, când ursul e în mijlocul drumului căzut, blochează drumul, se aşteaptă ordin de ministru care e acasă… De unde să sţie ministrul în ce situaţie e ursul ăsta, ca să poată să dea ordin”, se întreabă Cristina Lapis.

Femeia spune că trebuie să modificat ordinul de ministru în cazuri precum cel care s-a petrecut în Harghita, pentru a nu mai exista „spaimă de dosar penal” şi în caz de accidente, să poată fi luată o hotărâre imediată.

Ursul care a fost lăsat să agonizeze aproape o zi pe drum, în Harghita, a fost împuşcat de vânători.

Potrivit autorităţilor, animalul a fost ridicat de pe carosabil duminică, după 18 ore de la producerea accidentului.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a decis să demareze procedura de demitere a prefectului din Harghita, Jean-Adrian Andrei, având în vedere modul în care autoritățile județene au gestionat situația ursului lovit, seara trecută, de o mașină, între localitățile Praid și Sovata.

FOTO: Alba24.ro

Citeşte şi:

Ursul lovit de mașină, lăsat o zi întreagă să agonizeze pe șosea, a fost omorât. Prefectul de Harghita, demis

O tânără de 26 de ani din Buzău a murit, iar fetița sa de 7 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Femeia făcuse nunta, în urmă cu o lună

Ce sistem de diagnostic a inventat o femeie după ce a văzut cum a fost extirpat sânul unei paciente care n-avea cancer!

GSP.RO Țiriac și Halep, dialoguri incredibile: „Să-ți fie rușine când te uiți în oglindă! Du-te acasă!”

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2019. Este o zi încărcată de sensibilitate, pentru Tauri