Reparații de peste 20.000 de euro

Femeia din Norvegia conducea mașina de serviciu și a oprit la o stație pentru a alimenta cu 5 litri de AdBlue, deoarece autovehiculul afișa un mesaj de avertizare că lichidul va fi necesar în curând.

Deși, teoretic, este dificil să încurci cele două guri de alimentare, cea de AdBlue este de obicei albastră și mai îngustă, iar cea de motorină este neagră și mai mare, șoferița le-a confundat.

Mașina din Norvegia care a fost afectată. Foto: Motor.no

În unele benzinării, pompele de AdBlue sunt amplasate lângă cele de motorină și au un design similar, ceea ce poate duce la confuzii.

După ce a turnat aproximativ 5 litri de AdBlue în rezervorul de motorină, angajata a pornit motorul. Mașina a funcționat doar 40 de secunde, apoi s-a oprit și au apărut martori de eroare în bord.

Specialiștii atrag atenția că pornirea motorului agravează grav situația. Dacă greșeala ar fi fost observată înainte de pornire, ar fi fost suficientă golirea și curățarea rezervorului, eventual înlocuirea filtrului sau a pompei din rezervor.

Odată ajuns în sistem, AdBlue, format din 32,5% uree și 67,5% apă demineralizată, nu are proprietăți de lubrifiere și este coroziv. Acesta poate distruge rapid pompa de combustibil, poate bloca injectoarele și poate afecta conductele.

În cazuri extreme, dacă lichidul ajunge în cilindri, poate provoca șoc hidraulic și avarii majore ale motorului.

Mașina a fost transportată la un service autorizat, unde s-a stabilit că întreg sistemul de alimentare trebuie înlocuit: rezervor, pompă, conducte, rampă și injectoare.

Devizul final a fost de 230.000 de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 20.450 de euro.

Cine a plătit factura

Din fericire pentru companie, autovehiculul era acoperit de o poliță de asigurare extinsă, cu nivel maxim de protecție. Contractul includea și situațiile de alimentare greșită.

Asiguratorul a acoperit aproape integral suma, iar proprietarul a plătit doar franciza, 12.000 de coroane, aproximativ 1.065 de euro.

Presa din Norvegia subliniază însă că astfel de polițe sunt rare, iar majoritatea șoferilor nu ar fi acoperiți într-o situație similară.

Cazul arată cât de costisitoare poate fi o greșeală aparent banală la pompă. Confuzia dintre AdBlue și motorină poate duce la avarii grave în doar câteva zeci de secunde.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a pompei și a gurii de alimentare înainte de turnarea oricărui lichid în rezervor, mai ales în cazul mașinilor diesel moderne.

Recent, un șofer britanic de 81 a plătit 3.000 de euro pentru a înlocui un bec ars de la farul mașinii sale.

