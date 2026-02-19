De la 20 de euro la aproape 3.000 de euro pentru un „simplu” bec

Doug Fawcett și-a dus SUV-ul Land Rover Defender, vechi de patru ani, la reprezentanță în august anul trecut pentru a înlocui un bec.

Se aștepta să plătească echivalentul a aproximativ 23 de euro (20 de lire). În schimb, factura finală a fost de 2.629,3 lire sterline, adică aproximativ 3.000 de euro, potrivit Daily Mail.

Doug a început să râdă când mecanicul i-a spus cât îl costă înlocuirea becului ars, crezând că e o glumă.

Dar mecanicul nu glumea.

Costurile au inclus circa 335 de euro pentru manoperă (292,5 lire), aproximativ 2.200 de euro pentru noua unitate de iluminare (1.898,58 de lire), la care s-a adăugat TVA.

„M-au pus într-o situație dificilă, deoarece trebuia reparat ca mașina să rămână pe drum”, spune el.

„Cumpărasem mașina nouă cu doar patru ani înainte – avea doar 24.000 de mile (n.r. – în jur de 38.625 de kilometri) la bord”.

De ce costă atât de mult înlocuirea unui far la mașinile moderne

Specialiștii spun că problema nu este un caz izolat. La multe modele de mașini moderne, pentru a ajunge la faruri este nevoie de demontarea unor părți din caroserie, inclusiv bara de protecție.

„Mașinile moderne sunt proiectate pentru confortul reprezentanțelor auto”, explică Przemek Chamack, proprietarul unui atelier independent.

„Este o înșelătorie faptul că trebuie să schimbi tot corpul de iluminat. Asta arată cât de important este să te întrebi despre astfel de costuri potențiale atunci când cumperi”.

Farurile actuale sunt echipate cu tehnologii complexe: LED-uri matriceale, sisteme adaptive și, în unele cazuri, iluminare laser.

Modele premium precum BMW Seria 7, Audi R8 sau variantele noi de Land Rover Defender pot avea sisteme de iluminare care ajung la peste 3.500 de euro.

Paul Lucas, inginer auto cu experiență din anii 70, atrage atenția asupra complexității noilor sisteme.

„Corpurile de iluminat moderne sunt pline de accesorii sofisticate. Din păcate, acest lucru deschide posibilitatea ca mult mai multe lucruri să meargă prost”, spune inginerul.

El explică că nu mai este vorba doar despre schimbarea unui bec ars: „Luați în considerare și cablajul complicat la care este conectat, precum și sistemele informatice a căror înlocuire costă o mică avere”.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a garanției la achiziția unei mașini noi și chiar extinderea acesteia pentru componente scumpe, cum sunt farurile.

„Costurile variază în funcție de specificații, care sunt diferite în funcție de model și an, de tarifele pentru manoperă, furnizor și lanțul de aprovizionare. Datorită specificațiilor înalte ale farurilor Defender, acestea trebuie montate de un specialist. Ne angajăm să oferim cea mai bună îngrijire și servicii clienților noștri valoroși”, a explicat Jaguar Land Rover.

Amendă pentru becuri neconforme

Grupul de consumatori Which? avertizează că șoferii pot face o greșeală costisitoare dacă încearcă să schimbe singuri becurile, mai ales în cazul sistemelor moderne.

Autoritățile britanice pot aplica amenzi de până la 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.150 de euro) pentru utilizarea unor becuri retrofit ilegale sau prea puternice.

În România, amenzile pot varia între 6 și 8 puncte de amendă, echivalentul a 1.200-1.600 de lei.

De altfel, tot mai mulți șoferi cer interzicerea farurilor auto LED, considerându-le un pericol pentru siguranța rutieră.

Furios după această factură de la service, Doug Fawcett, șoferul de 81 de ani din Marea Britanie, a decis să vândă mașina pentru aproximativ 47.000 de euro (41.000 de lire), deși o cumpărase inițial cu aproape 57.250 de euro (50.000 de lire).

Ulterior, a achiziționat un alt Land Rover, cu șase cilindri, pentru aproximativ 97.300 de euro (85.000 de lire), de la aceeași reprezentanță, „după ce s-a asigurat că luminile funcționează”.

