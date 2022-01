Fanii vedetei s-au îngrijorat când au văzut-o pe aceasta la spital. Adelina Pestrițu a fost operată joi, 13 ianuarie, la recomandarea medicului. Fosta prezentatoare TV a fost supusă unei operații la coloană, mai exact o discectomie cu alcool. Durerile de spate insuportabile durau deja de doi ani și și-a dorit să scape de ele cât mai repede, chiar dacă făcea fizioterapie de ceva timp.

„Am trecut peste intervenția pe care a trebuit să o fac în această dimineață. Nu pot să spun nici că este cea mai ușoară, dar nici cea mai grea. Orice intervenție presupune emoții și stres, indiferent cât de mică ar fi. Știți deja de durerile mele de spate. Mă plâng de doi ani, dacă nu mai mult. Am făcut și fizioterapie, dar asta presupune un tratament pe o perioadă îndelungată. Nu zic că nu sunt rezultate. Sunt rezultate, dar atunci când ai dureri vrei ca ele să se oprească acum indiferent ce ai face. Pentru asta am venit astăzi la spital. În urma RMN-ului pe care l-a făcut, doctorul l-a interpretat și mi-a recomandat să fac o discectomie cu alcool. Cu toate astea, pot să spun că mă simt norocoasă, pentru că am întâlnit niște super medici”, a spus Adelina Pestrițu ieri dimineață de pe patul de spital.

„O experiență într-un spital poate fi una plăcută”

Deși avea teamă de spitale, ea mărturisește că a fost o experiență plăcută datorită medicilor care i-au explicat totul, dar și personalului medical care i-a fost alături în fiecare moment. „O experiență într-un spital poate fi una plăcută, deși nu credeam că o să spun vreodată asta”, a declarat Adelina.

Vedeta a spus care au fost factorii care i-au provocat această problemă de sănătate. Adelina Pestrițu recunoaște că nu a fost întotdeauna atentă și a făcut multe lucruri greșite, care i-au afectat coloana.

„E indicat să avem grijă la poziția în care stăm pe scaun, poziția în care conducem, cea pe care o folosim atunci când ne dăm jos din pat, poziția în care dormim, sportul pe care-l practicăm, ce greutăți ridicăm și cum le ridicăm. Ca să nu ajungeți la complicații, mai bine sunteți puțini atenți.

Nu pot să spun că am fost întotdeauna atentă, pentru că eu toată viața mea am ridicat greutăți. Și la cumpărături. Nu am luat doar o plăsuță și am dus-o la mașină și apoi să mă întorc la celelalte, le-am luat pe toate, ca să nu fac mai multe drumuri. Și de aici un lung șir de întâmplări nefericite care m-au adus în această situație”, a mai spus aceasta pe Instastory.

Adelina Pestrițu are nevoie de odihnă

După intervenția suferită, medicul i-a recomandat vedetei să stea liniștită câteva zile. Adelina Pestrițu a mărturisit că va asculta cu sfințenie sfaturile doctorului și se va odihni.

„Mi-a recomandat ca în acest weekend să stau liniștită în pat. Asta voi face. Oricum am nevoie de o vacanță fără telefon și fără factori de stres, pe care nu am cum să mi-o iau acum, dar la un moment dat se va întâmpla și asta. Mi-am promis că anul ăsta să plec într-o vacanță în care să nu am nicio grijă, iar telefonul să stea undeva departe de mine, pentru că tot stresul cotidian și toate grijile și toată nebunia asta cu tehnologie, cu multe surse în jurul nostru care ne fac să cedăm. Am luat această decizie ca în curând să îmi iau o pauză de la tot.

(…) După ce am ieșit din sală am și mâncat ceva. Vreau să vă zic că sunt bine. V-am, zis, doar un mic, mic, foarte mic repaus. (…) O să mă duc în curând acasă, o să mă pun la un film, o să citesc o carte, o să mănânc ceva și o să stau să mă relaxez”, a mărturisit Adelina Pestrițu, relatează VIVA!.

