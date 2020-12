Cristi Borcea și fiul său cel mare, Patrick, s-au infectat cu COVID-19. Informația a fost confirmată pentru Libertatea chiar de fostul boss de la Dinamo, care a dezvăluit și cum se simte.

„Sunt asimptomatic, dar totuși cu coronavirus. Oricât m-am păzit, m-a lovit. Am făcut un test, sunt pozitiv. Și eu, și fiul meu cel mare, Patrick, stăm separat de ceilalți. Fetele sunt in regulă, au ieșit negativ la teste. Până acum. Și eu am făcut la teste de când a început pandemia, cu zecile. Acum, să văd ce va urma. Nu merg la spital, sunt acasă. Nu voi uita niciodată 2020″, a declarat Borcea pentru Libertatea.

Omul de afaceri de 50 de ani are și probleme cardiace, o intervenție pe cord deschis în urmă cu aproape un deceniu, de aceea este precaut când vine vorba de situația lui medicală.

Dinamovistul a mai fost răcit în luna octombrie, și atunci a făcut testul RT-PCR, doar că la vremea respectivă a ieșit negativ. Borcea voia să meargă de Sărbători cu toată familia la munte, devenise o tradiție, doar că momentan planurile au fost puse în stand by.

