Adevărul din spatele caselor vândute cu 1 euro, în Sicilia: „Nu e nimic magic”

Peste 70 de localități din Italia oferă case pentru un euro, o inițiativă considerată un „mare succes” de autorități, atrăgând peste 60.000 de doritori în licitații.

Troina este o comună în Provincia Enna, Sicilia, cu o populație de circa 10.000 de locuitori. Este situată în Parcul Național Nebrodi și este considerată una cele mai frumoase comune din Italia.

Americanca Rae Knopik și australianul Declan Norrie au cumpărat o casă de piatră abandonată în satul sicilian Troina pentru doar un euro, dar s-a confruntat cu o serie de provocări financiare și logistice.

Inițiativa de a vinde astfel de case la un preț simbolic face parte dintr-un program al autorităților locale italiene, care încearcă să revitalizeze satele depopulate și să atragă noi locuitori.

O poveste de dragoste și o provocare imobiliară

Rae, originară din Statele Unite, și Declan, din Australia, s-au cunoscut în 2018 într-un bar din Florența. După ce s-au stabilit împreună în Canberra, au decis să își îndeplinească visul de a avea o casă în Italia.

În timpul carantinei COVID din 2021, cei doi au visat cu ochii deschiși la călătorii, în timp ce erau blocați în apartamentul lor cu un dormitor din Canberra.

În timp ce urmăreau tururi pe YouTube prin satele italiene, o mică așezare siciliană i-a atras brusc atenția lui Rae: Troina.

Am căutat pe Google și primul lucru care a apărut a fost un articol despre case de 1 euro. Stăteam și ne întrebam: De ce nu?

Licitația pentru casa din Troina a fost extrem de competitivă, cu aproximativ 60.000 de persoane interesate de acest tip de proprietate.

Cu toate acestea, au reușit să câștige licitația. „Nu a fost vorba despre o simplă afacere. Ne-a impresionat implicarea tinerilor sicilieni în salvarea orașelor lor istorice” a declarat Rae.

Prețul ascuns al unui euro

Deși suma simbolică de un euro poate părea o ofertă de nerefuzat, aceasta vine cu o serie de responsabilități.

Rae a explicat: „Dacă ar fi să urlu, aș spune că aceste case nu sunt locuințe gratuite”.

Cuplul a fost nevoit să acopere costuri suplimentare pentru taxe, proiecte de renovare și impozite, estimând o investiție totală de aproximativ 59.000 de euro.

Interiorul, înainte și după renovare

O inițiativă pentru revitalizarea comunităților

Programele de vânzare a caselor pentru un euro sunt acum disponibile în peste 70 de localități din Italia. Aceste inițiative vizează renovarea clădirilor vechi și atragerea de noi locuitori.

Rae și Declan intenționează să finalizeze renovările și să împartă timpul între Australia, Statele Unite și noua lor casă din Italia, considerând achiziția ca un „parteneriat cu frumoasa comunitatea locală”.

Ei plănuiesc să se căsătorească luna viitoare, în Sicilia.

Rae și Declan au casă în Canberra

Rae administrează rețeaua de socializare și site-ul web alltherae, care își propune să ajute femeile singure.

Am înțeles că acesta era un proiect de renovare, nu o casă magică și gratuită.

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