Geanta părea obișnuită, dar ascundea 6.130 de euro

Femeia a descoperit geanta abandonată la finalul unei curse cu vaporetto, o variantă de autobuz pe apă. La prima vedere nu părea nimic neobișnuit. În interior se aflau produse cosmetice și câteva dulciuri. Abia după ce geanta a fost verificată s-a descoperit adevărata surpriză: printre lucrurile personale se afla un teanc format din 70 de bancnote de câte 100 de dolari, adică 7.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 6.130 de euro.

În geantă nu existau documente de identitate sau alte indicii care să permită identificarea proprietarului. În ciuda încercărilor autorităților, nimeni nu a revendicat bunurile.

După un an, legea era de partea ei

Femeia nu a încercat niciun moment să păstreze banii. I-a predat autorităților, așa cum prevede legea. După expirarea termenului de 365 de zile, ea s-a întors la biroul de obiecte pierdute și a solicitat să îi fie predată suma. Codul Civil italian stabilește că, dacă un bun găsit nu este revendicat de proprietar în termen de un an, acesta poate deveni proprietatea persoanei care l-a găsit și l-a predat autorităților.

Cum nimeni nu venise după geantă în tot acest timp, femeia a considerat că are dreptul legal să primească banii.

Primăria a refuzat să îi plătească suma

Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată. Primăria din Veneția a refuzat să îi înmâneze cei aproximativ 6.130 de euro, susținând că femeia descoperise geanta în timpul serviciului și, prin urmare, nu putea beneficia de prevederile legii privind bunurile găsite.

Juriștii municipalității au apreciat inițial că, fiind angajată a serviciului public de transport, aceasta își îndeplinise doar atribuțiile de serviciu și nu putea deveni proprietara banilor. Femeia nu a fost de acord cu această interpretare și a decis să dea în judecată administrația locală.

Instanța a obligat primăria să îi plătească și dobândă

Judecătorii din Veneția i-au dat în cele din urmă dreptate. Instanța a confirmat că femeia îndeplinea toate condițiile prevăzute de lege pentru a primi suma găsită și a obligat Primăria Veneției să îi plătească 6.716,59 euro. Valoarea include atât cei 7.000 de dolari găsiți în geantă, convertiți în euro, cât și dobânda acumulată în perioada în care plata a fost refuzată.

Regulile privind bunurile pierdute diferă de la o țară la alta. În Olanda, persoana care găsește un obiect este obligată să îl declare la primărie sau la poliție. Dacă proprietarul nu îl revendică în termen de 13 săptămâni, în anumite condiții, găsitorul poate păstra bunul sau poate primi o recompensă. Păstrarea unui obiect fără a-l declara poate fi considerată însușire ilegală. În Germania, legea prevede că obiectele găsite trebuie predate proprietarului, dacă acesta poate fi identificat, sau serviciului de obiecte pierdute. Cel care le găsește are dreptul la o recompensă de 5% din valoarea bunului pentru primii 500 de euro și de 3% pentru suma care depășește această valoare. Dacă proprietarul nu apare în termen de șase luni, bunul devine proprietatea celui care l-a găsit.

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