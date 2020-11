Adi Sînă, primele declarații după ce a avut COVID-19. „În ultimele 20 de zile, nu am putut să fac nimic”

„În ultimele 20 de zile, nu am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat.

Am fost izolat de pe data de 2 noiembrie. Într-o seară am avut nişte frisoane şi am avut un pic de temperatură şi în momentul ala mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine.

Am zis atunci să nu mai stau în cameră cu Anca, să mă duc într-o altă cameră, una de la mansardă, unde am şi biroul de altfel.

Am o cameră mică unde e un birou, un pat, e baie. Am hotărât să mă izolez în camera aceea gândindu-mă că aş putea avea noul virus.

Am avut temperatură, m-am izolat şi am început să iau vitamine şi paracetamol.

În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul şi s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19. Forma a fost una uşoară pentru mine. Am avut febră la un moment dat, 39,5 şi 39, 6′, a spus soțul Ancăi Serea, potrivit VIVA!

