Lidl schimbă regulile parcării: 90 de minute gratuite, apoi taxă

Retailerul german Lidl testează în Polonia un nou sistem de parcare bazat pe camere video care citesc automat plăcuțele de înmatriculare.

Clienții vor putea lăsa mașinile gratuit timp de 90 de minute, iar după depășirea acestui interval va fi aplicată o taxă.

Potrivit informațiilor publicate de dlahandlu.pl, sistemul este testat în zece locații din Polonia, printre care se numără orașe precum Wrocław și Poznań.

Camere în loc de tichete de parcare

Noul sistem presupune monitorizarea parcărilor cu ajutorul camerelor video, care vor înregistra numerele de înmatriculare ale vehiculelor.

Astfel, nu va mai fi nevoie de tichete sau alte metode clasice de control al timpului de staționare.

Clienții magazinelor vor avea dreptul să parcheze gratuit timp de o oră și jumătate, iar după depășirea acestui interval, va fi percepută o taxă.

Valoarea exactă nu a fost încă stabilită, însă, potrivit informațiilor apărute, aceasta nu ar urma să depășească 150 de zloți, adică aproximativ 36 de euro.

Scopul principal al noului sistem este limitarea abuzurilor legate de ocuparea locurilor de parcare. Până acum, acestea erau frecvent folosite de persoane care nu erau clienți ai magazinelor, ceea ce îngreuna accesul celor care veneau la cumpărături, mai ales în orele aglomerate. Monitorizarea automată ar urma să îmbunătățească gestionarea parcărilor și să crească disponibilitatea locurilor pentru clienți.

La începutul anului, în Franța, managerul unui supermarket Carrefour, disperat de navetiștii care îi ocupau abuziv parcarea, a decis să instaleze bariere manuale, intrarea principală în magazin se deschide abia la 8.30, iar intrările secundare, mai apropiate de gară, până la 10.30. În plus, dimineața, un agent de pază verifică dacă mașinile aparțin într-adevăr clienților magazinului.

