Profesori care muncesc peste program, dar nu sunt plătiți

„Să facem o analiză a fișei integrale a postului, să cuantificăm aceste activități, iar cei care depășesc 40 h/săptămână să fie recompensați suplimentar”, a declarat ministrul într-un interviu acordat TVR Info.

Un exemplu concret oferit de oficial este cel al profesorilor implicați în corectarea lucrărilor la simulările examenelor naționale. În prezent, această activitate nu este remunerată suplimentar.

„Dacă faci evaluări pentru simulare, poate că 30 de evaluări pot să le includ în această fișă a postului extinsă, dar restul nu mai am unde să le includ. Drept urmare, trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare”, a explicat Mihai Dimian.

Acesta a subliniat că există diferențe semnificative între discipline, profesorii de limba română și matematică fiind printre cei mai încărcați.

„Astfel de profesori sigur că ajung să lucreze mai mult de 40 h într-o săptămână”, a precizat ministrul, conform Edupedu.

Ce se întâmplă cu profesorii care nu ajung să lucreze 40 de ore pe săptămână

Pentru cadrele didactice care nu ajung la norma completă de muncă, soluția propusă este completarea activității cu sarcini suplimentare.

„Să găsim sume suplimentare dacă vedem că se depășesc aceste 40 de ore sau să găsim activități suplimentare, activități extracuriculare care pot fi făcute pentru a completa, în cazurile în care nu se ajunge la 40 de ore pe săptămână”, a declarat ministrul.

Acesta a insistat că analiza trebuie făcută la nivel anual, nu doar săptămânal, ținând cont și de perioadele fără activitate didactică.

„Trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare. Asta este abordarea pe care doresc să o am: să arătăm că unii profesori depășesc de fapt 40 de ore pe săptămână, dar e important să ne uităm pe întregul an, pentru că mai sunt săptămâni care nu sunt cu activități didactice și trebuie să ne asigurăm că și acolo activitatea este la nivelul menționat, indiferent că o desfășor la școală sau acasă, profesorii pot corecta acasă”, a explicat Mihai Dimian.

Creșterea normei didactice

Declarațiile vin în contextul majorării normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână, măsură aplicată din septembrie 2025 ca parte a eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

Ministrul educației a recunoscut că simpla creștere a orelor de predare nu este o soluție optimă.

„A crește activitatea depusă de un profesor, strict uitându-ne la zona didactică, nu este o decizie bună”, a afirmat acesta.

Totodată, a atras atenția asupra consecințelor indirecte ale măsurii, precum fragmentarea normei în mai multe școli.

„Un profesor are acum ore în 3-4 școli, poate înainte avea în două. Acest lucru nu poate fi unul benefic”, a punctat oficialul.

Analiza propusă de Ministerul Educației urmează să fie discutată cu sindicatele din învățământ. Abia după cuantificarea clară a tuturor activităților desfășurate de profesori se va putea decide dacă sunt necesare reduceri de normă sau ajustări salariale.

„După ce facem acest lucru, vedem dacă decizia asta este într-adevăr bună sau nu”, a concluzionat ministrul.

