De Daria Maria Diaconu,

„Draga Cristina, să îți fie drumul lin printre stele! O să ne fie dor de tine! ? Cristina Țopescu. Am cunoscut-o acum 3 luni, pentru prima dată! Dar parcă ne știam de-o viață! Amabilă, caldă, frumoasă, blândă! Am rămas după acel interviu, încă 45 de minute de vorbă, afară în parcare. Și dacă nu ar fi trebuit să ajungem fiecare dintre noi în altă parte, probabil că am fi mers undeva împreună să continuam să povestim! Îmi pare enorm de rău că nu am mai avut altă ocazie!”, este mesajul transmis de Adina Alberts pe contul său de socializare.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 ani. Vedeta TV a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. Alerta a fost dată de o vecină, care a anunțat poliția că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

