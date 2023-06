„În urma apariției în mediul online a unui videoclip în care d-na AM, care de altfel a și postat acest film pe rețelele de socializare, apare cântând în Poiana Narciselor de pe raza Parcului Național Munții Rodnei, precizăm că această filmare s-a făcut cu încălcarea legislației în vigoare privind ariile naturale protejate, fără a se solicita și a avea avizul Administrației Parcului Național Munții Rodnei”, au transmis, luni, reprezentanții Parcului Național Munții Rodnei, într-o postare pe Facebook.

Suntem siguri ca d-na AM nu a vrut, cu intenție, să aducă niciun prejudiciu Parcului Național Munții Rodnei, dar va trebui totuși să răspundă contravențional pentru fapta ei. Pe viitor, când va dori să se promoveze pe dânsa împreună cu frumusețile Munților Rodnei, sperăm să o facă în mod legal, solicitându-ne avizul și respectând regulamentele noastre! Administrația Parcului Național Munții Rodnei:

„Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat”

Anuța Motofelea a declarat pentru Bistriţeanul că nu știa că are nevoie de un aviz de la Parcul Național pentru clipul melodiei „Dor”, postat în urmă cu două zile pe pagina ei de Facebook.

Artista a spus că a fost deja contactată de cineva de la Parcul Național Munții Rodnei care i-a spus că va fi sancționată, dar nu știe ce valoare are amenda.

„Imaginile sunt în Parcul Național, dar nu am rupt nicio narcisă, cele din videoclip sunt de la mama din grădinuță. Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat, nu am vrut să stric nimic. Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru. În munții ăia mergeam eu cu tata după brânza de la oi. Mai erau o grămadă de oameni care se filmau atunci printre narcise, în munte. Nu am avut acordul lor, nu știam că îmi trebuie acordul lor”, a mai spus Anuţa Motofelea pentru sursa citată.

Mai mulţi oameni au reacţionat la postarea Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei în privinţa clipului filmat în Poiana Narcislor, iar mulţi dintre ei au susţinut că sunt alte probleme mai grave în zonă.

„Aveti probleme mult mai grave acolo, dacă le luaţi în ordinea priorităţilor problema cu videoclipul nu face prima pagina din listă”, spune unul din cei care au comentat la postarea Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei.

„La fel să procedați și cu transporturile de material lemnos fără documente”, scrie altcineva.

Alt comentator susţine că administraţia „a dat-o de gard tare cu asta. Asta e cea mai mare ilegalitate în PNMR? Mergeți și faceți pază pentru că pleacă fauna pe patru roți din parc”.

„Și cei care taie fără nici o grijă, pășunat intensiv în zona parcurilor naționale, acolo de ce nu luați măsuri? În zonele montane, oriunde te-ai uita găsești cu privirea, mai în apropiere sau mai îndepărtare, zone defrișate. Cu siguranță toate sunt legale…P.S. Nu i-au apărarea celei care s-a filmat în zona parcului național pentru scopuri comerciale”, spune un alt comentator.

