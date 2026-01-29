Într-un interviu amplu pentru presa americană, Bessent a reacționat la acordul istoric comercial dintre UE și India, susținând că, deși țările sunt libere să își urmărească propriile interese economice, alegerile Europei expun ceea ce el numește o „contradicție profundă” în centrul politicii sale față de Ucraina.

„Europa și India semnează acest acord comercial masiv, reprezintă asta o amenințare pentru America? Din nou, ei trebuie să facă ceea ce este mai bine pentru ei. Dar europenii mă dezamăgesc profund, pentru că se află pe linia întâi a războiului dintre Ucraina și Rusia”, a spus Bessent.

Secretarul Trezoreriei SUA a acuzat țările europene că finanțează indirect conflictul pe care îl condamnă public. După ce Rusia a invadat Ucraina și s-au impus sancțiuni occidentale, India a crescut semnificativ achizițiile de petrol rusesc la preț redus. Potrivit lui Bessent, Europa a devenit apoi un cumpărător important de produse rafinate provenite din acel petrol.

„India a început să cumpere petrol rusesc sancționat, și ghiciți cine cumpăra produsele rafinate? Europenii. Deci europenii au finanțat războiul împotriva lor înșiși – ceva ce nici nu ai fi putut inventa”, a spus el.

Scott Bessent a precizat că Statele Unite au răspuns prin impunerea unei taxe de 25% asupra Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc, dar Europa a refuzat să se alăture Washingtonului în măsuri similare. El a sugerat că această reticență a fost determinată parțial de dorința Europei de a menține negocierile comerciale cu India pe drumul cel bun.

„Europenii nu au vrut să ni se alăture și se pare că a fost pentru că voiau să încheie acest acord comercial. De fiecare dată când auzi un european vorbind despre importanța poporului ucrainean, amintește-ți că au pus comerțul înaintea poporului ucrainean. Comerțul, comerțul european, mai important decât oprirea războiului Rusia-Ucraina”, a spus Bessent.

El a recunoscut că dependența Europei de importurile de energie a influențat deciziile sale, dar a prezentat problema ca un compromis moral și strategic.

„Au nevoie de energie, cred eu, și aceasta este parțial problema lor. La un anumit preț, vor energie ieftină”, a spus el, adăugând că SUA ar putea beneficia și ele de energie mai ieftină „dacă am fi dispuși să cumpărăm petrol rusesc sancționat”.

Comentariile sale evidențiază tensiunile crescânde în cadrul alianței occidentale privind modul în care trebuie aplicată presiunea economică asupra Rusiei, în timp ce se gestionează costurile economice și politice interne.

Oficialii europeni susțin că securitatea energetică și stabilitatea economică sunt esențiale, chiar dacă mențin sprijinul pentru Ucraina.

Bessent a menționat, pe scurt, și relațiile cu Canada, recunoscând o „ruptură” recentă și versiuni diferite între Washington și premierul Mark Carney despre un apel telefonic după întâlnirile de la Davos, fără a da mai multe detalii.

Acordul comercial UE-India, unul dintre cele mai mari de acest tip din ultimii ani, este așteptat să aprofundeze legăturile economice dintre cele două părți. Însă declarațiile lui Bessent subliniază că în Washington, acordul este interpretat și ca un simbol al echilibrului tot mai complex și controversat al Europei între geopolitică, comerț și securitate energetică.

