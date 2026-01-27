Acordul este așteptat să dubleze exporturile UE către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din bunurile comercializate ca valoare, și va aduce economii de 4 miliarde de euro pentru companiile europene, susține UE.

UE va reduce taxele vamale pentru 99,5% din bunurile comercializate pe o perioadă de șapte ani, iar taxele pentru produsele marine, piele și textile, produse chimice, cauciuc, metale de bază și bijuterii din India vor fi reduse la zero, potrivit Ministerului indian al Comerțului.

De asemenea, New Delhi va reduce taxele pe automobile la 10% în cinci ani, de la un nivel de până la 110%, potrivit unei declarații a UE, beneficiind astfel producători europeni de automobile precum Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz și BMW. Mai mult, India va reduce taxele pe băuturile alcoolice precum vinurile, la 75% imediat, de la 150%, urmând ca acestea să scadă treptat la 20%. Taxele pe spirtoase vor fi reduse la 40%, potrivit UE.

Acordul vizează aproape două miliarde de oameni, adică populația combinată a celor două blocuri (India are 1,45 de miliarde de locuitori, UE are 450 de milioane).

„A fost semnat un mare acord între Uniunea Europeană și India. Oamenii din întreaga lume îl numesc mama tuturor acordurilor. Acest acord va aduce oportunități majore pentru cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei și pentru milioanele de oameni din Europa”, a susținut premierul indian Narendra Modi.

„Am încheiat «mama tuturor acordurilor». Am creat o zonă de liber schimb pentru două miliarde de oameni, din care ambele părți vor avea de câștigat. Aceasta este doar începutul. Vom consolida relația noastră strategică pentru a fi și mai puternică”, a spus și preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comerţul dintre India şi UE s-a ridicat la 136,5 miliarde de dolari în anul fiscal care s-a încheiat în martie 2025.

Semnarea oficială a acordului India-UE va avea însă loc după o verificare din punct de vedere juridic care va dura aproximativ jumătate de an, a declarat un oficial al guvernului indian. „Ne așteptăm ca acordul să fie pus în aplicare în termen de un an”, a adăugat el.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, UE a semnat un acord cu blocul sud-american Mercosur. Totuși, Parlamentul European a votat să ceară Curții Europene de Justiție să decidă dacă acordul este conform cu tratatele UE. Acest lucru înseamnă că intrarea în vigoare a fost amânată o perioadă nedeterminată. Totuși, Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen poate forța o aplicare provizorie a acordului UE-Mercosur, dar asta ar însemna un război deschis cu Parlamentul European.

