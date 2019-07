De Cătălin Hopulele,

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, spre exemplu, a avut 2.380 de dosare, cu aproape 200 mai multe decât anul trecut, pe cele 725 de locuri la buget și 597 la taxă pe care le-a scos la concurs. Aproape jumătate au fost depuse la specializarea Medicină Generală, iar întreaga săptămână în care absolvenții s-au putut înscrie la UMF au fost cozi de câteva zeci de metri în Piața Națiunilor, unde se află universitatea.

Cu 3,71 de candidați pe un loc bugetat, specializarea medicină generală de la Iași a avut, de altfel, una dintre cele mai mari concurențe din țară. Comparativ, la UMF București au fost 3,08 candidați/loc (2002 înscriși pe 650 de locuri), la UMF Cluj Napoca 2,57 (771 înscriși pe 300 de locuri), la UMF Timișoara 2,60 (839 de candidați pe 322 de locuri), iar la UMF Târgu Mureș, 3,79 de candidați/loc (531 de candidați pe 140 de locuri).

Cea mai mare concurență de la UMF Iași s-a înregistrat la Asistență Medicală Generală, unde au fost depuse 376 de dosare pe 55 de locuri la buget, fiind înregistrată o concurență de 6,83 de candidați pe un singur loc, față de anul anterior când au fost 310 candidați pe același număr de locuri, o concurență de circa 5,63 pe un loc.

Inginerii, din ce în ce mai căutați

Deși nu au analizat încă integral cifrele de la admiterea care s-a încheiat joi, 25 iulie, reprezentanții Universității Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) spun că au înregistrat anul acesta rezultate simțitor mai bune decât în 2017, când au fost cei mai mulți studenți înmatriculați din ultimii zece ani la instituția de învățământ superior. Anul acesta au fost 3.043 de candidați pe circa 2.200 de locuri la buget, la licență, și 124 candidați strict pentru locurile cu taxă (majoritatea fiind persoane care au urmat deja o facultate la buget și nu mai pot beneficia de subvenționarea studiilor). Cele mai căutate facultăți de la TUIASI sunt cea de Arhitectură, 2,47 candidați pe un loc, Automatică și Calculatoare, 2,5 candidați pe un loc la buget, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – 1,83 de candidați pe un loc și Mecanică, 1,2 candidați pe un loc.

„În condițiile scăderii demografice și al unui grad de promovare la examenul de bacalaureat, în unități relative și absolute, aproape identic cu cel de anul trecut, la Politehnica ieșeană s-a înregistrat un record al înscrierilor. În acest an, am reușit să avem un număr cu 25% mai mare decât anul trecut de candidați și cu circa 15% mai mare decât în anul 2017, un an de referință pentru ultimii 10 ani”, a declarat Dan Cașcaval, rectorul universității.