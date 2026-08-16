La faţa locului s-au deplasat pompierii cu ambarcaţiunea de la Mangalia şi o maşină de stingere, dar și 10 scafandri cu 3 autospeciale.
O primă victimă a fost scoasă din apă de salvamari, salvarea a început protocolul de resuscitare, dar persoana, un adolescent de 17 ani, a fost declarat moartă de echipajul SAJ.
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