La faţa locului s-au deplasat pompierii cu ambarcaţiunea de la Mangalia şi o maşină de stingere, dar și 10 scafandri cu 3 autospeciale.

O primă victimă a fost scoasă din apă de salvamari, salvarea a început protocolul de resuscitare, dar persoana, un adolescent de 17 ani, a fost declarat moartă de echipajul SAJ.

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