Copiii s-au îndreptat, pe 21 septembrie, spre o bază aeriană din regiunea Omsk. S-au strecurat în aerodrom și au aruncat un cocktail Molotov în interiorul unui elicopter Mi-8. Aeronava a luat foc și a fost scoasă din uz, în ciuda intervenției pompierilor.

Pe canalele Telegram a fost, ulterior, publicat un videoclip cu suspecții, iar unul dintre ei a spus că „o persoană necunoscută din Ucraina” l-a contactat printr-un mesaj pe canalul de Telegram și i-a oferit „20.000 de dolari pentru incendierea elicopterului”.

Adolescenții nu au apucat să încaseze presupusa „primă” pentru executarea misiunii„ fiind reținuți.

Russian Telegram channels report that two schoolchildren burned a helicopter in Omsk, Russia.



According to the Russian media, they broke into the air base on the evening of September 21. They threw a Molotov cocktail into the Mi-8 helicopter and escaped.



