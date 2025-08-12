Primăria Oradea a anulat concursul pentru postul de director al AEP

Criteriile de selecție erau atât de specifice încât păreau să se potrivească perfect profilului lui Andrica. Printre cerințe se numărau:

Cel puțin 12 ani de experiență în funcții de conducere executivă în companii publice cu minim 120 angajați

Cunoștințe specifice societății

Cel puțin 12 exerciții financiare încheiate cu profit

Implementarea a cel puțin 3 proiecte de investiții de minim 3 milioane euro fiecare în ultimii 6 ani

Aceste condiții restrictive eliminau practic orice candidat din mediul privat, contrar spiritului legii guvernanței corporative.

Reacția autorităților

Primarul Florin Birta a recunoscut că a fost o greșeală și a anunțat anularea procedurii: „Au făcut o greșeală. Acum se derulează selecția viitorului CA, doar acesta va putea face concurs pentru funcțiile de directori”.

„Ne-am întrunit în ședință online, iar selecția a fost blocată. Viitorul CA va alege directorii și vor funcționa în tandem 4 ani”, a explicat Sorin Negruțiu, președintele Consiliului de Administrație provizoriu al ADP.

Procedura de selecție a managerilor companiilor publice este reglementată de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă. Aceasta prevede că selecția trebuie să fie „transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă”.

Recomandări Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”

Însă, în cazul ADP Oradea, criteriile par să fi fost stabilite pentru a favoriza candidații actuali. Mai mult, CA-ul provizoriu nici măcar nu avea dreptul legal să organizeze o selecție pentru mandate complete de 4 ani.

Poziția actualului director

Liviu Andrica, directorul în funcție al ADP, a apărat condițiile de concurs: „E normal să concureze doar cei care au condus societăți publice, pentru că acestea au altfel de activități decât cele private”. El a adăugat că nu s-a decis încă dacă va candida pentru un nou mandat.

Primarul Florin Birta, și el membru PNL, a evitat să comenteze asupra condițiilor restrictive, spunând doar că „discuția nu își are rostul” și că viitorul CA va stabili noile criterii.

Experți juridici consultați de publicație au confirmat ilegalitatea procedurii. Ligia Oala, director al Cancelariei Prefectului, a declarat că, potrivit legii, un CA provizoriu ar putea desemna doar un director provizoriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE