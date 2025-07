Adrian Alexandrov spune că se aștepta la o decizie favorabilă

Alexandrov a afirmat pentru Antena 3 CNN că vestea eliberării Elenei Udrea a fost primită cu „multă emoție” și că l-a bucurat.

„Mă așteptam la o decizie favorabilă astăzi, așa cum m-am așteptat la multe decizii favorabile și în trecut, pe alte termene pe care le-a avut. Până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată. Decizia instanței de eliberare, din cursul zilei de astăzi, este o decizie care ne bucură foarte mult. O așteptăm acasă. Sunt pe drum să merg să o iau. Pe cea mică am lăsat-o la o prietenă de-a ei, la niște vecini. Nu știe că mă duc să o iau pe Elena, așa că îi vom face o surpriză în cel mai scurt timp”, a spus acesta.

Totodată, el a dezvăluit că a vorbit cu fostul ministru al Turismului: „Sigur că m-a sunat și am vorbit cu ea, pentru că a vrut să se asigure că vin să o iau. Glumesc, bineînțeles. Mi-a zis că este ok și am mai pus la punct câteva detalii”.

Întrebat ce a discutat cu Udrea, Alexandrov a declarat: „M-a întrebat de cea mică, ce face și cum să pregătim momentul, venirea ei acasă. Sincer, știți, ar putea fi și un șoc pentru cea mică, pentru că, parcă, în ultimul timp nici ea nu mai credea că va ajunge să-și revadă mama curând. Noi i-am tot spus, în ultima perioadă, că nu mai e foarte mult timp până când va veni acasă Elena. Eu am și văzut, am simțit un pic starea ei schimbată – mă refer aici la fetiță – pentru că intrase într-o rutină și o tristețe din care am dedus că am ajuns oarecum cu ea la limită”.

Alexandrov, despre perioada în care Udrea a stat după gratii

Totodată, acesta a fost întrebat și dacă și-au făcut planuri, însă a precizat că Elena Udrea vrea să-și petreacă timpul cu fiica ei.

„Nu am programat nimic în perioada următoare. Cred că ce-și dorește ea este să-și petreacă următoarea perioadă alături de copilul ei, să se reconecteze. Au trecut aproape 4 ani. Elena a lăsat-o de mână la grădiniță când avea 3 ani și jumătate. Să știți că, în aproximativ o lună și jumătate, va începe școala”, a spus Alexandrov.

Acesta a mărturisit, de asemenea, că perioada în care Elena Udrea a fost în închisoare a fost una „extrem de grea”.

„A fost o perioadă extrem de grea. Sincer, nici nu am avut de ales, trebuia să rezist, să fiu alături de ea. Am fost, m-am dedicat trup și suflet și copilului și ei. Am fost puternic, aș putea spune, pentru că într-o asemenea situație, sincer, nici nu ai cum să dai dovadă de slăbiciune. Îmi place să cred că și alți bărbați sau tați ar fi procedat la fel și ar fi dus această luptă până la capăt. Să știți că și eu eram oarecum la limită, parcă începusem ușor-ușor să cad așa într-o pantă în care parcă nu mai aveam nici măcar speranță.”

Elena Udrea va fi eliberată

Amintim că Elena Udrea a fost eliberată din închisoare, după ce Tribunalul Prahova a respins contestația DNA. Ea a executat până acum 1.478 de zile de detenție, din cele 2.192 prevăzute prin sentință.

Dintre acestea, 81 de zile au fost câștigate prin muncă, activități educaționale sau științifice, 280 prin măsuri preventive și 12 ca măsură compensatorie pentru condițiile improprii din detenție.

Doi avocați au susținut cauza Elenei Udrea în sala de judecată, explicând că deținuta a executat fracția minimă din pedeapsă și a avut un comportament exemplar în penitenciar.

A fost condamnată în dosarul „Gala Bute”

Fostul ministru al Turismului a fost condamnată în 2018 la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupție în dosarul „Gala Bute”, sentință rămasă definitivă în 2022, după ce a fost extrădată din Bulgaria. A fost acuzată că a primit bani de la oameni de afaceri pentru a facilita plăți din partea Ministerului Turismului, pe care îl conducea.

Ea a fost acuzată că a creat un sistem prin care persoane apropiate ei au încasat sume de bani de la firme pentru a le facilita plăți din partea Ministerului Turismului. Anchetatorii au susținut că banii au ajuns fie direct la Elena Udrea, fie la Organizația PDL București, fie la Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box.

Condamnarea a fost însoțită și de interdicții privind ocuparea unor funcții publice. Judecătorii au remarcat că „faptele pentru care a fost condamnată au fost comise între 2010 și 2012, în contextul unor funcții pe care nu le mai deține și nici nu le va mai putea deține”.