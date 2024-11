Copiii lui Silviu Prigoană nu vor să se întoarcă la mama lor, după decesul tatălui. Adriana Bahmuțeanu a mers ieri cu Poliția în fața casei lui Silviu Prigoană, însă fără niciun succes, adolescenții nu s-au întors la ea. Vedeta a reușit însă să vorbească cu Eduard, care i-a transmis un mesaj dur.

„Edi mi-a zis să îl las în pace, că nu vrea să mă vadă. Mi-a zis că sunt contaminată, că am virusuri și bacterii și că nu vrea să mă atingă, să mă vadă. Mi-a mai spus că sunt o mamă rea și că vreau să îi duc la centrul de plasament. Frații lor mai mari m-au zugrăvit în niște culori îngrozitoare.

Mă doare sufletul. Nu mă lasă să intru în casă să-mi mângâi copiii, să îi iau în brațe, să îl plângem și noi pe tatăl lor că a murit. Nu trebuia să se ajungă aici”, a susținut Adriana Bahmuțeanu pentru Cancan. Seara, ea a participat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars și i-a cerut ajutorul Gabrielei Lucuțar, care se ocupă de înmormântarea lui Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu vrea să participe la înmormântarea lui Silviu Prigoană

„Gabriela, te implor vorbește cu Honorius și spune-i să mă lase să îmi văd copiii. Ei sunt traumatizați. De două zile, eu nu pot să îi iau în brațe să ne plângem împreună (…) Am fost soția lui Silviu Prigoană timp de 13 ani. Sunt mama copiilor lui.

Consider că e moral să particip la această înmormântare, la acest eveniment. Nu înțeleg cum se poate face așa ceva. De ce nu mă lasă Honorius să îi văd pe băieți, să îi strâng în brațe și să plângem împreună că ei sunt acum într-un șoc. Eu sunt unicul lor părinte. Numai un om fără suflet face așa ceva, nu lasă o mamă să-și vadă copiii. Este inuman”, a spus vedeta, care a izbucnit în lacrimi în direct, la TV.

Gabriela Lucuțar i-a răspuns vedetei și i-a transmis că are contract de confidențialitate cu familia lui Silviu Prigoană, cu fiul Honorius, și nu poate dezvălui nimic. „După cum bine știți, cred că ați auzit că am relatat ce am putut să relatez. Am un contract de confidentialitate cu Honorius.

Se poate spune dacă am această informatie de la familie, de la Honorius, în speță. Eu am ajuns astăzi în București. Nu cred că este cineva ca nu-ți permite să îi vezi. Se va întâmpla și lucrul acesta la un moment dat. Honorius știe. Eu nu am niciun plan. Îmi fac meseria mea. Nu am ce să am, încă suntem prietene.

Putem să nu fim nimic dacă ea nu își dorește. Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de la Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă. Nu știu absolut nimic (nr. dacă va fi o slujbă la biserică). Nu sunt planuri ascunse, doar se respectă dorințele lor”, a zis proprietara firmei de pompe funebre.

Silviu Prigoană, născut pe 22 decembrie 1963 în Gherla, județul Cluj, a fost un om de afaceri și politician cunoscut. El s-a stins pe 12 noiembrie, decesul fiind provocat de o problemă cardiacă. Fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV, el a fost și acționar majoritar la Rosal Grup. Prigoană are patru copii și a deținut un mandat de deputat de București din partea PDL în legislatura 2008-2012.

