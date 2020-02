Un bărbat care a călătorit cu același avion cu italianul infectat a scăpat vigilenței autorităților române și, deși trebuie să se afle în carantină, a umblat două zile prin București, ba s-a dus și la o emisiune TV.

Cum de a fost posibilă o asemenea situație, aflați la ora 10.30, la Adriana Nedelea LA FIX!

Pe de altă parte, bărbatul din Gorj internat la Matei Balș, în Capitală, reușește să complice ancheta epidemiologică după cele mai recente declarații: acesta a susținut, într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, că nu a intrat nici o clipă în contact cu italianul, ci doar l-a văzut ”de la distanță de 30 de metri”.

El este în continuare asimptomatic și a susținut că nu a fost tratat, ci i s-a dat ”doar o pastilă”. Amănunte la 10.30!

