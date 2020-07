Adriana Trandafir se află internată în spital de 4 săptămâni, din cauza infectării cu COVID-19. Marcel Pavel a vorbit despre starea colegei sale. “Nu s-a externat nici acum”

Adriana Trandafir este internată în spital de aproape 4 săptămâni și încă nu a fost externată, după cum a declarat Marcel Pavel.

“Eu și Adriana Trandafir am fost rău, eu cel mai rău, Adriana nu s-a externat nici acum, deși eu am fost foarte rău… 80% saturație în sânge, mi-au pus masca de oxigen.

Fac injecții și acum. 45 de injecții cu anticoagulant am făcut în spital, mai am 15. Nu puteam sta în picioare, aveam amețeli, nu am mâncat 7 zile, nu puteam să respir, aveam senzația că mă sufoc.

Am și acum o durere surdă la spate, simt un junghi în spate când respir adânc”, a mărturisit Marcel Pavel la Antena 3.