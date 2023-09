Avionul de fabricație rusă – înmatriculat în Belarus cu numărul EW-412TH – s-a prăbușit în timp ce încerca să aterizeze pe aeroportul Gao, derapând de pe pistă, a transmis Deutsche Welle, care citează informații de la misiunea ONU din Mali.

Pe filmarea apărută în spațiul public se poate observa cum aeronava încearcă să aterizeze, dar depășește cu viteză mare capătul piste și se rupe în bucăți, moment în care are loc o explozie care provoacă un incendiu masiv.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT