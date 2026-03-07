Un nou atac cu drone în Al Barsha și Dubai Marina

Un șofer de origine asiatică și-a pierdut viața după ce resturi în flăcări s-au prăbușit de pe clădirea Azayez Tower, o construcție de 19 etaje situată în zona exclusivistă Al Barsha, lângă cunoscutul hypermarket Lulu. Potrivit autorităților, clădirea a fost lovită de o dronă în timpul nopții.

În apropiere, Marina Tower, un zgârie-nori cu 90 de etaje din Dubai Marina, a fost de asemenea avariat, flăcări și fum fiind observate la etajele superioare după ce o altă dronă a fost interceptată cu succes.

Deși inițial guvernul Emiratelor Arabe Unite a declarat că nu au existat victime, ulterior purtătorul de cuvânt al autorităților a confirmat decesul șoferului.

Atac asupra Aeroportului Internațional Dubai

Tot ieri, Aeroportul Internațional Dubai a fost închis temporar după ce o presupusă dronă iraniană a provocat o explozie masivă în apropierea complexului. Pasagerii, inclusiv turiști britanici, au fost evacuați din terminale, iar zborurile au fost anulate, lăsând mulți călători blocați.

„Am văzut niște informații online în timp ce eram la hotel și am decis să venim oricum la aeroport”, a declarat pentru Daily Mail Mike Linn, un turist din Edinburgh, în vârstă de 51 de ani, care se afla în vacanță împreună cu soția sa, Lisa, și alte două cupluri.

„Suntem disperați să ne întoarcem acasă”, a adăugat el. Familia Linn a încercat să-și modifice planurile de zbor, dar a fost întâmpinată cu mai multe anulări succesive.

„Când am ajuns la aeroport, am văzut o postare pe Twitter de la Emirates, care anunța că zborurile au fost anulate din nou”, a explicat Mike.

Un videoclip care circulă online arată un proiectil îndreptându-se spre aeroport, în timp ce un bărbat din spatele camerei strigă: „Vine, vine către aeroport!”. Câteva momente mai târziu, o explozie masivă trimite nori groși de fum în aer. Aeroportul a fost redeschis parțial, autoritățile din Dubai susținând că nu a avut loc niciun incident major, deși o dronă a fost interceptată cu succes și nu s-au raportat răniți.

Iranul continuă atacurile cu drone

Aceste atacuri sunt parte a unei serii de acțiuni desfășurate de Iran, în pofida scuzelor anterioare prezentate de președintele Masoud Pezeshkian. Acesta declarase în trecut că țara sa nu va mai lansa atacuri asupra vecinilor, decât dacă acestea sunt cauzate de agresiuni provenite din acele țări. Autoritățile emirateze raportaseră anterior „amenințări cu rachete și drone din partea Iranului”.

În urma atacurilor și a închiderii temporare a aeroportului, mii de turiști au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite.

Peste 1.000 de cetățeni români au fost deja repatriați din zonele afectate de conflictul armat din Orientul Mijlociu, a anunțat Ilie Bolojan pe Facebook, subliniind că Guvernul României acordă prioritate maximă acestei situații.

„Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict”, a declarat Bolojan.

Evacuarea românilor s-a realizat prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Autoritățile pregătesc în prezent noi curse aeriene, inclusiv două zboruri programate pentru începutul săptămânii viitoare prin Oman. Acestea se vor desfășura fie în cooperare cu alte state europene, fie prin zboruri charter de repatriere asistată, contra cost.

În paralel, România colaborează cu țările membre ale Uniunii Europene pentru a facilita îmbarcarea cetățenilor români pe zborurile organizate de acestea.

„Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară”, a explicat Bolojan.

Începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate. Totodată, s-au făcut demersuri pentru a rezerva culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin agenții de turism.

