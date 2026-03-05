Aproape 500 de români aduși în țară

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că până acum, 490 de cetățeni români au fost repatriați din Orientul Mijlociu, după ce au cerut sprijin consular. Dintre aceștia:

  • 318 români au revenit din Israel, cu curse charter organizate prin agenții de turism
  • 174 au fost aduși printr-o cursă privată, la solicitarea MAE
  • 4 persoane au ajuns în România prin Iordania, cu sprijinul autorităților din Slovacia

Este primul val de români care reușește să revină acasă după blocajele apărute în regiune.

Zboruri anulate și incertitudine în aeroporturi

Situația rămâne însă complicată pentru cei rămași în Orientul Mijlociu. Unele curse sunt anulate în ultimul moment, iar spațiul aerian este afectat de tensiunile din regiune. Compania Qatar Airways a anunțat că operațiunile de zbor din Doha rămân suspendate, din cauza închiderii spațiului aerian.

În același timp, primul zbor charter organizat de guvernul britanic pentru evacuarea cetățenilor nu a mai decolat.

„Patru bilete ajungeau la 22.000 de euro”

Românii rămași în Dubai spun că problema cea mai mare este lipsa zborurilor disponibile și prețurile uriașe.

Ștefan Amza, unul dintre românii blocați acolo, a povestit pentru Euronews România că el și grupul său verifică zilnic aplicațiile companiilor aeriene, dar situația se schimbă constant: „Se cumpără bilete și apoi se anulează zborurile. Am găsit pentru patru persoane bilete care ajungeau la 22.000 de euro, așa că am decis să mai așteptăm”, a spus românul.

Mulți încearcă să găsească zboruri către orașe din apropiere, precum Tirana, Belgrad sau Sofia, în speranța că vor ajunge mai ușor în Europa.

Peste 120 de români trebuie să-și găsească o cazare

În Dubai, situația rămâne incertă pentru mulți turiști români. Peste 120 de persoane au rămas fără cazare, după ce rezervările făcute prin agenții au expirat. Oamenii încearcă acum să găsească hoteluri pe cont propriu și să rezerve camere doar pentru câteva zile, în speranța că vor prinde un zbor spre Europa.

Unii spun că hotelurile au început chiar să scadă prețurile, iar o cameră de cuplu poate ajunge la aproximativ 350 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Turiștii care au rămas prinși în Dubai își pot recupera banii dați pe cazare și zborurile pierdute, de la autoritățile din Emirat.

Cei care au reușit să ajungă în România povestesc că momentul cel mai greu a fost atunci când au început să primească alerte de securitate: „Prima dată nu ne-a venit să credem. Apoi, când au apărut alertele, ne-am speriat și două nopți nu am putut dormi”, a spus o româncă ajunsă în țară pentru sursa citată.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că 23 de zboruri către și dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai și Doha au fost anulate. Zborurile aparțineau mai multor companii aeriene, printre care Anima Wings, El Al, Dan Air, HiSky, Fly One, Israir, Qatar Airways și Wizz Air.

Autoritățile române spun că vor continua operațiunile de repatriere în perioada următoare, inclusiv cu aeronave ale Armatei.

Cât costă să devii mecanic de locomotivă la CFR. Cele mai căutate locuri de muncă, unde salariile pot trece de 10.000 de lei pe lună
Știri România 11:32
Cât costă să devii mecanic de locomotivă la CFR. Cele mai căutate locuri de muncă, unde salariile pot trece de 10.000 de lei pe lună
Alertă meteo de vânt puternic, cu rafale de 65 km/h. Harta zonelor vizate de cod galben
Știri România 10:32
Alertă meteo de vânt puternic, cu rafale de 65 km/h. Harta zonelor vizate de cod galben
De ce Cristina Cioran nu vrea să-l viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii"
Stiri Mondene 11:40
De ce Cristina Cioran nu vrea să-l viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii”
Reacția lui Dan Negru după ce a aflat cine va reprezenta România la Eurovision 2026: „Un circ ieftin". Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Stiri Mondene 10:35
Reacția lui Dan Negru după ce a aflat cine va reprezenta România la Eurovision 2026: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Nicușor Dan va spune dacă România intră sub „umbrela nucleară" a Franței. Președintele României e în Polonia
Politică 11:36
Nicușor Dan va spune dacă România intră sub „umbrela nucleară” a Franței. Președintele României e în Polonia
Bolojan vorbește despre scumpirea carburanților. Mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile despre prețul benzinei la 10 lei
Politică 04 mart.
Bolojan vorbește despre scumpirea carburanților. Mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile despre prețul benzinei la 10 lei
