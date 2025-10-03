În jurul orei locale 21.30, una mai târziu în România, martori au raportat prezența unor drone necunoscute în apropierea aeroportului. Poliția a investigat situația, dar nu a putut identifica dronele sau operatorii acestora.

Ulterior, dronele au fost observate deasupra aeroportului. Stefan Bayer, purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, a confirmat aceste observații.

La 22.30, operatorul aeroportului a închis ambele piste de aterizare. Niciun avion nu a mai putut decola sau ateriza. Închiderea aeroportului a afectat semnificativ traficul aerian.

Conform informațiilor furnizate de aeroport:

17 zboruri nu au mai putut decola din München;

aproximativ 3000 de pasageri au fost blocați la aeroport:

15 zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Pasagerii afectați au primit asistență din partea aeroportului, inclusiv băuturi, gustări și paturi de campanie pentru noapte.

Autoritățile nu au reușit încă să identifice persoanele responsabile pentru aceste zboruri cu drone. Au fost mobilizate forțe de poliție la sol și elicoptere, dar fără rezultat.

Închiderea aeroportului a coincis cu finalul Oktoberfest-ului din München, un eveniment care atrage numeroși vizitatori din întreaga lume.

Rămâne de văzut dacă aeroportul își va relua activitatea normală vineri dimineață, începând cu ora 5.00 (6.00 la București). Deocamdată, site-ul aeroportului nu afișează anulări de zboruri.



