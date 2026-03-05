Proiectul vizează dezvoltarea zonei Cap Mol a Portului Sulina, din Delta Dunării.

Molul maritim din zona Canalului Sulina

Mai multe echipamente cerute coincid, inclusiv ca număr de unități, cu inventarul firmei înainte să înceapă licitația

Cu trei luni înainte de lansarea licitației, firma Complex Delta SRL din municipiul Tulcea și-a revizuit autorizația de mediu emisă de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), potrivit unui document din septembrie 2025 ajuns în posesia Libertatea.

Facsimil document emis de ARBDD în septembrie 2025 pentru Complex Delta SRL

Actul enumera utilajele și echipamentele hidrotehnice deținute de societate – aceeași companie care avea să devină din februarie 2026 singurul ofertant în procedura pentru modernizarea Capului Mol din Sulina.

Analiza documentației indică faptul că mai multe echipamente cerute în licitație coincid, inclusiv ca număr de unități, cu inventarul companiei Complex Delta SRL.

Criteriile tehnice, avantajoase pentru singurul operator înscris

De exemplu, licitația publicată pe SEAP prevede necesitatea a trei șalande. În septembrie 2025, compania avea în inventar tot trei șalande cu caracteristici similare. (În document apare forma eronată „șalandră”, în loc de „șalandă” – n.red.).

Șalanda Iglicoara 13 – imagine reprezentativă (foto: Marinarii.ro) alături de facsimil document ARBDD

Criteriile tehnice mai impun existența a două remorchere, fără a fi precizat modelul. În același act din 2025, Complex Delta SRL figura cu două remorchere – singurele din inventarul său.

Remorchere – imagine reprezentativă (sursa foto: captură de ecran Ministerie van Defensie) alături de facsimil document ARBDD

De asemenea, sunt solicitate două gabare de lucru cu o capacitate între 500 și 1.000 de tone. Compania deținea fix două gabare de câte 500 de tone, încadrate în limita cerută.

Gabare de lucru între 500 și 1.000 de tone – imagine reprezentativă (sursa foto: Oferta.ro) alături de facsimil document ARBDD

Pentru demararea proiectului erau prevăzute și patru barje; potrivit documentului ARBDD, firma avea șase barje, suficiente pentru a acoperi această cerință.

Barjele deținute de firma privată, conform documentului din 2025

Situația este similară și în cazul excavatoarelor și autogrederelor, regăsite atât în documentația licitației, cât și în inventarul societății.

Firma a câștigat în aceeaşi zi două contracte de aproximativ 185 milioane de lei în Portul Sulina

Complex Delta SRL, în asociere cu alte societăți, a câștigat pe 4 februarie 2026 cele două licitații organizate de AZL pentru alte zone ale Portului Sulina, unde erau specificate în cerințele tehnice echipamentele menționate, dar și altele.

Este vorba de perimetrul I și perimetrul II, ale căror contracte se ridică la o valoare totală de aproximativ 185 milioane de lei, conform SEAP.

Portul Sulina, încercuit cu negru (foto dreapta: Consitrans)

În ambele cazuri, Complex Delta SRL a concurat cu câte două asocieri de firme.

AZL Sulina neagă că au existat contestații, deși am găsit una din 2021

Într-un răspuns transmis reporterului Libertatea, reprezentanții AZL Sulina au susținut că nu au existat solicitări de clarificare sau contestații privind documentația pentru două licitații din Portul Sulina.

Adresa este semnată de directorul general Dragoș Ioniță.

Dragoș Ioniță (foto: Discover Dobrogea)

Documentele din 2021 arată însă că o firmă din sectorul 1 a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), vizând răspunsul consolidat la solicitarea de clarificare pentru licitația aferentă perimetrului I.

Pe document apare inclusiv semnătura digitală a aceluiași director general, iar societatea menționa că primise răspuns oficial pe 28 septembrie 2021.

Facsimil dintr-o sesizare depusă de compania participantă la licitație împotriva răspunsului consolidat la solicitările de clarificare

Compania a reclamat calitatea unui echipament cerut în criteriile tehnice: „Este total ineficient”

Pe atunci, societatea din sectorul 1 a criticat explicit unele cerințe tehnice, în special impunerea unei drage cu cupe, pe care a considerat-o „total ineficientă” pentru complexitatea lucrărilor de dragaj și pentru siguranța navigației pe Canalul Sulina.

Aceasta a propus, în schimb, utilizarea unui complex modern de tip jack-up barge, cu sistem GPS de poziționare.

Facsimil din reclamația din 2021 a unei firme care a participat la licitație

Echipamentul contestat figurează în lista cerințelor tehnice și se regăsește și în inventarul Complex Delta SRL, sub denumirea „Filești 2”.

Draga cu cupe Filești 2 aflată în proprietatea Complex Delta SRL în 2025

Firma a mai reclamat și capacitatea barjelor impuse, apreciind că este prea mare pentru adâncimile prevăzute și susținând că autoritatea contractantă nu ar trebui să dicteze modul de organizare a logisticii ofertantului.

În octombrie 2021, CNSC a respins contestația pe motiv că societatea nu a achitat cauțiunea de 220.000 de lei prevăzută de lege, astfel că sesizarea a fost clasată fără analizarea aspectelor expuse.

Licitația a fost câștigată anul acesta de asocierea condusă de Complex Delta SRL.

Pentru alte cinci porturi din alte părți ale țării nu au fost cerute aceste utilaje

Pentru comparație, Libertatea a solicitat de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA criteriile tehnice folosite în licitațiile pentru modernizarea porturilor Basarabi, Ovidiu și Luminița, toate din județul Constanța, precum și pentru lucrările din porturile Brăila și Turnu Măgurele (jud. Teleorman).

În niciunul dintre aceste cinci cazuri nu a fost impusă obligativitatea deținerii echipamentelor solicitate în procedura de la Sulina.

Întrebați de ce aceste utilaje sunt necesare, în condițiile în care alte porturi nu le cer în mod expres, reprezentanții AZL Sulina au explicat că cerințele au fost stabilite în funcție de specificul obiectivului din Sulina: condiții hidrologice și maritime, acces logistic limitat, constrângeri de mediu, siguranță, timpi de mobilizare și continuitatea lucrărilor.

Instituția a mai precizat că s-a ținut cont de structura solului, potrivit studiului geotehnic și de necesitatea asigurării capacității efective de execuție.

Potrivit AZL, documentația vizează disponibilitatea echipamentelor – inclusiv prin subcontractare, închiriere sau asociere – și are rolul de a reduce riscurile de întârzieri, neconformitate tehnică sau dificultăți de mobilizare rapidă.

Proiectul privind aprobarea studiului de fezabilitate a fost retras pe ultima sută de metri

AZL Sulina este instituția aflată sub umbrela Consiliului Județean (CJ) Tulcea.

Pe 28 februarie 2025, CJ Tulcea s-a reunit în ședință publică, iar pe ordinea de zi figura și aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Creșterea potențialului Portului Sulina, Cap Mol – Bazin Maritim”. Inițiatorul era președintele CJ, Horia Teodorescu (PSD).

Horia Teodorescu

În sistemul investițiilor publice, studiul de fezabilitate fundamentează necesitatea proiectului, soluția tehnică, indicatorii tehnico-economici și valoarea estimată.

În acest caz însă, procedura de licitație fusese deja inițiată înainte ca studiul să fie validat de CJ Tulcea.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, fără a mai fi supus votului. Întrebat de ce, CJ Tulcea a transmis că, în urma reanalizării împreună cu reprezentanții AZL Sulina, s-a constatat necesitatea rediscutării și a obținerii unor avize suplimentare de la entitățile competente, fără a detalia motivele concrete ale reluării analizei.

Răspunsul trimis de către Consiliul Județean Tulcea

Instituția a repus proiectul în aceeași zi cu trimiterea răspunsului către Libertatea

În ziua în care am primit răspunsul din partea CJ Tulcea, instituția a anunțat convocarea unei ședințe ordinare pentru săptămâna următoare.

Pe ordinea de zi, la punctul 9, figura aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Creșterea potențialului Portului Sulina, Cap Mol–Bazin Maritim”, la aproximativ un an de la retragerea acestuia din dezbatere.

Proiectul a revenit pe ordinea de zi în Consiliul Județean Tulcea la aproape un an distanță de la retragere

Consilierii județeni PSD au fost rugați să se abțină de la vot, „pentru că n-au avut timp să studieze proiectul”

Pe 23 februarie 2026, Consiliul Județean Tulcea s-a reunit în ședința ordinară anunțată cu o săptămână înainte.

Ședința a fost prezidată de consiliera PSD, Lavinia Vizauer, care le-a recomandat colegilor săi de partid să nu voteze proiectul, motivând că nu a existat timp suficient pentru analizarea documentației.

Lavinia Vizauer, consilieră PSD

Consilierul independent Sorin Zaharcu a susținut că unele documente lipseau din mapa inițială și că, deși le-a solicitat, nu le-a primit decât în ziua ședinței.

Proiectul a fost respins în cele din urmă cu 26 de abțineri.

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții AZL Sulina au precizat că licitația a fost demarată în baza unei hotărâri interne din ianuarie 2025 privind aprobarea proiectului și a studiului de fezabilitate, iar eventualele actualizări sunt gestionate conform cadrului legal.

Conform documentului, peste 32 de milioane de lei din investiție vor veni din bugetul Consiliului Județean Tulcea sub formă de contribuție proprie și cheltuieli neeligibile.

De menționat este că pentru celelalte două proiecte – perimetrul I și II pentru Portul Sulina – administrația județeană a aprobat în aceeași zi studiile de fezabilitate în urma unei ședințe de CJ desfășurată pe 30 septembrie 2025.

AZL Sulina: „Respingem orice afirmație privind favorizarea unui operator economic”

AZL Sulina a negat orice ipoteză de favorizare a vreunei companii care s-a înscris în cadrul licitațiilor pentru modernizarea portului.

„Respingem orice afirmație privind favorizarea unui operator economic. Documentația de atribuire a fost elaborată pe baze tehnice, cu scopul de a asigura capacitatea de execuție în condițiile specifice proiectului”, conform răspunsului instituției.

Referitor la coincidența dintre numărul de echipamente cerut în licitație și inventarul operatorilor din piață, AZL a precizat că aceasta „nu poate fi, prin sine, o dovadă de favorizare, criteriile pot fi îndeplinite și prin asociere, subcontractare, închiriere sau implicarea unor terți susținători, păstrând caracterul competitiv al procedurii”.

În plus, AZL Sulina a subliniat că numărul de ofertanți depinde de decizia pieței și strategia fiecărui operator, autoritatea contractantă având responsabilitatea de a asigura doar o procedură legală, transparentă și nediscriminatorie.

Complex Delta SRL: „Faptul că un operator economic deține capacitatea necesară pentru a participa nu ar trebui privit ca o excepție”

Compania este administrată de omul de afaceri local Hristu Caraman, nominalizat în topul Forbes al milionarilor români din anul 2011, scrie Adevărul.

Hristu Caraman (foto: Adevărul)

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții firmei au răspuns că autoritatea contractantă a stabilit criteriile tehnice, iar acestea reflectă nevoile concrete ale activităților portuare din zona Sulina, fiind accesibile tuturor operatorilor economici interesați.

„Societatea noastră nu stabilește și nu influențează criteriile unei proceduri publice. Participarea la o astfel de procedură presupune îndeplinirea cerințelor stabilite de autoritatea contractantă în condiții egale pentru toți operatorii”, spun reprezentanții firmei.

În ceea ce privește dotările tehnice, societatea a mai punctat că acestea reprezintă rezultatul investițiilor realizate de-a lungul timpului și al experienței dobândite în domeniul portuar și fluvial.

„Faptul că un operator deține capacitatea necesară pentru a participa la o procedură nu ar trebui privit ca o excepție, ci ca o consecință firească a desfășurării constante a activității în acest domeniu”, mai punctează Complex Delta SRL.

Societatea mai punctează că eventualele contracte anterioare pentru alte servicii sunt distincte din punct de vedere juridic și nu au legătură cu procedura actuală de achiziție publică.

„În ultimii cinci ani, Complex Delta SRL a executat în termen șapte proiecte de porturi și amenajări portuare complexe, respectând termenele contractuale și încadrându-se în rigorile unor proiecte finanțate prin instrumente financiare cu sursă europeană”, se mai arată în răspunsul trimis de firmă, care poate fi citit integral aici.

