Bărbatul acumulase datorii de peste 180.000 de lei

Firma MDT Agricol SRL, care se ocupa cu cultivarea strugurilor, acumulase datorii la stat de 181.001 lei. În iulie 2023, Fiscul a cerut Tribunalului Iași deschiderea procedurii de insolvență. Câteva luni mai târziu, instanța a aprobat cererea și a numit un lichidator pentru a analiza situația firmei și pentru a încerca recuperarea datoriilor.

Problemele au apărut rapid. Administratorul societății murise, iar notificările trimise de lichidator s-au întors cu mențiunea „destinatar decedat” sau „destinatar mutat”. Adunarea generală convocată pentru desemnarea unui administrator special nu a avut loc, pentru că nu s-a prezentat nimeni.

Suma ridicolă pe care au găsit-o autoritățile în cele 5 conturi

În cadrul verificărilor, lichidatorul a descoperit că în cinci conturi bancare ale firmei mai existau în total 14 lei și 7 bani. Firma nu mai avea angajați, iar ultimul bilanț fusese depus în 2020. Atunci, societatea raportase o cifră de afaceri de aproximativ 48.870 de lei, dar și pierderi de aproape 58.000 de lei.

Pe numele firmei apăreau și două mașini. Acestea nu au putut fi valorificate pentru recuperarea datoriilor, deoarece figurau cu alertă de „vehicul urmărit”, ceea ce poate însemna că au fost furate, implicate în infracțiuni sau căutate pentru confiscare.

Societatea mai figura cu un imobil de aproximativ 70 de metri pătrați în Tomești, însă creditorii nu au vrut să suporte costurile necesare pentru evaluarea și vânzarea acestuia.

Instanța a decis radierea firmei

În lipsa unor bunuri care să poată acoperi datoriile, lichidatorul a cerut închiderea procedurii. Tribunalul Iași a decis radierea firmei din Registrul Comerțului, după ce s-a constatat că nu mai există bunuri din care creditorii să-și recupereze banii.

Singurul cost care va fi acoperit este cel al procedurii de insolvență. Lichidatorul va primi 8.470 de lei onorariu, plus 129 de lei cheltuieli, bani care vor fi plătiți din fondul de lichidare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Miliardarul cu 16.000 de kilograme de aur pariază pe creșterea prețului metalului prețios

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Unica.ro
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
Elle.ro
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
gsp
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
GSP.RO
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
Libertateapentrufemei.ro
BOLOJAN a pus piciorul în prag! Singura veste bună primită de români în 2026, ÎN SFÂRȘIT!
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Avantaje.ro
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
Tvmania.ro
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

Alte știri

Ghetoul de lux al Ceahlăului. Printre oamenii îngropați de vii în nămol de lăcomia mafiei ROMSILVA, la Izvorul Alb - Secu
Reportaj
Știri România 13:00
Ghetoul de lux al Ceahlăului. Printre oamenii îngropați de vii în nămol de lăcomia mafiei ROMSILVA, la Izvorul Alb – Secu
O cafenea din București a fost aleasă în top 100 cele mai bune cafenele din lume
Știri România 11:51
O cafenea din București a fost aleasă în top 100 cele mai bune cafenele din lume
Parteneri
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Adevarul.ro
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata”
Fanatik.ro
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata”
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Imagini cu Angelina Jolie cu părul scurt și blond. Schimbare radicală de look pentru actriță
Stiri Mondene 12:50
Imagini cu Angelina Jolie cu părul scurt și blond. Schimbare radicală de look pentru actriță
Gică Craioveanu, apariție rară alături de noua lui iubită: „A fost o experiență diferită”
Stiri Mondene 12:31
Gică Craioveanu, apariție rară alături de noua lui iubită: „A fost o experiență diferită”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
ObservatorNews.ro
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Mediafax.ro
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
KanalD.ro
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero

Politic

Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
Fanatik.ro
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului