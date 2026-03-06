Bărbatul acumulase datorii de peste 180.000 de lei

Firma MDT Agricol SRL, care se ocupa cu cultivarea strugurilor, acumulase datorii la stat de 181.001 lei. În iulie 2023, Fiscul a cerut Tribunalului Iași deschiderea procedurii de insolvență. Câteva luni mai târziu, instanța a aprobat cererea și a numit un lichidator pentru a analiza situația firmei și pentru a încerca recuperarea datoriilor.

Problemele au apărut rapid. Administratorul societății murise, iar notificările trimise de lichidator s-au întors cu mențiunea „destinatar decedat” sau „destinatar mutat”. Adunarea generală convocată pentru desemnarea unui administrator special nu a avut loc, pentru că nu s-a prezentat nimeni.

Suma ridicolă pe care au găsit-o autoritățile în cele 5 conturi

În cadrul verificărilor, lichidatorul a descoperit că în cinci conturi bancare ale firmei mai existau în total 14 lei și 7 bani. Firma nu mai avea angajați, iar ultimul bilanț fusese depus în 2020. Atunci, societatea raportase o cifră de afaceri de aproximativ 48.870 de lei, dar și pierderi de aproape 58.000 de lei.

Pe numele firmei apăreau și două mașini. Acestea nu au putut fi valorificate pentru recuperarea datoriilor, deoarece figurau cu alertă de „vehicul urmărit”, ceea ce poate însemna că au fost furate, implicate în infracțiuni sau căutate pentru confiscare.

Societatea mai figura cu un imobil de aproximativ 70 de metri pătrați în Tomești, însă creditorii nu au vrut să suporte costurile necesare pentru evaluarea și vânzarea acestuia.

Instanța a decis radierea firmei

În lipsa unor bunuri care să poată acoperi datoriile, lichidatorul a cerut închiderea procedurii. Tribunalul Iași a decis radierea firmei din Registrul Comerțului, după ce s-a constatat că nu mai există bunuri din care creditorii să-și recupereze banii.

Singurul cost care va fi acoperit este cel al procedurii de insolvență. Lichidatorul va primi 8.470 de lei onorariu, plus 129 de lei cheltuieli, bani care vor fi plătiți din fondul de lichidare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR).

