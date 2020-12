Paris by night, nocturnal chronicle in the pre-COVID era. Since the arrival of the coronavirus, the world of night has come to a standstill. Bars, clubs are closed, performers and actors in this sector are unemployed. The public and the partygoers have no time to relax. Back to my archives from 2014 to 2018 of the Parisian night, in full swing of electro parties and festivals, in clubs like the Badaboum, the Nuba, bars like the Panic Room, the Blaine, À la folie and many others. Laurent le Crabe / Hans Lucas. Paris la night, chronique nocturne a l ere pre-COVID. Depuis l arrivee du coronavirus, le monde de la nuit est a l'arret. Les bars, clubs sont fermes, les performeurs et acteurs de ce secteur sont au chomage. Le public et les fetards prives de detente. Retour en arriere sur mes archives de 2014 et 2018, de la nuit parisienne, en pleine essor des soirees electro et festivals, dans des clubs comme le Badaboum, le Nuba, des bars comme le Panic Room, le Blaine, A la folie et plein d autres. Laurent le Crabe / Hans Lucas.,Image: 579238397, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no