Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, Antoanella Ianotă, a confirmat că percheziţiile sunt în desfăşurare, însă a arătat că procurorii nu pot oferi informaţii la acest moment cu privire la cauza pe care o cercetează.

Conducerile DSP şi SCJU Arad nu au putut fi contactate pentru a exprima puncte de vedere.

Șeful DSP Arad: “Jumătate dintre angajaţii instituţiei sunt cercetaţi penal în urma activităţilor şi deciziilor luate în pandemie”

Pe 19 august, şeful DSP Arad, Horea Timiş, declara că jumătate dintre angajaţii instituţiei sunt cercetaţi penal în urma activităţilor şi deciziilor luate în pandemie, cum ar fi semnarea unor contracte de servicii în afara bazei legale, dar care ar fi fost necesare pentru combaterea răspândirii noului coronavirus.

El spunea că toţi angajaţii cu atribuţii de conducere şi cu putere de decizie din instituţie sunt cu dosare penale.

“Noi suntem tot într-o anchetă. De la începutul pandemiei, am fost asaltaţi de tot felul de plângeri, să fim chemaţi medicii la tot felul de anchete, începând cu primul deces de COVID-19 din Arad. Ulterior, pe alte motive: modalitatea de efectuare a anchetelor epidemiologice, pe baza raportului Curţii de Conturi, din cauza transportului persoanelor de la frontieră, a achiziţiilor făcute în stare de urgenţă”

Horea Timiş, şeful DSP Arad

El a explicat că, în special în starea de urgenţă, au fost cazuri în care s-au luat decizii fără a exista cadrul legal, dar care au salvat situaţia.

“De exemplu, conform legii, eu nu am voie să depăşesc bugetul de venituri şi cheltuieli de anul trecut, asta deşi în stare de urgenţă sau stare de alertă capacitatea financiară a DSP a crescut, având în vedere că am început să facem contra cost teste PCR, încasăm bani şi facem achiziţii. Automat se modifică veniturile şi cheltuielile faţă de anul trecut. Dacă încalci această limită, e caz penal, am înţeles. Eu trebuie să stau şi să aştept să se modifice legile ţării sau să merg mai departe ţinând cont de contextul pandemic şi nevoia de intervenţie rapidă a medicilor şi specialiştilor DSP”, spunea Horea Timiş.





“Nimeni nu a luat bani de la DSP ca să îi ducă acasă”

El a punctat că, “în toate cazurile în care s-a încălcat legea, nimeni nu a luat bani de la DSP să-i ducă acasă”.



“Pe timpul stării de urgenţă au fost foarte multe decizii-limită, iar una este legată de contractul pentru transportul de la frontieră a celor reveniţi în ţară. Direcţiile de sănătate nu aveau bază legală să încheie contracte pentru transport, dar după şedinţa de Guvern privind starea de urgenţă, când la frontieră s-au adunat cred că 1.200 de oameni care trecuseră graniţa pe jos, s-a luat o decizie cu privire la ce facem cu acei oameni. Adică s-a decis să îi ducem cu maşinile în judeţele de domiciliu, ca să nu îi lăsăm să tranziteze de capul lor şi să ducă infecţia peste tot”, spune Timiș.

“Atunci ne-am întrebat cine contractează, şi cum totul pe COVID-19 era pe Ministerul Sănătăţii, s-a decis să fie Ministerul Sănătăţii. Am fost sunaţi, eu şi prefectul, de către secretarul general al Ministerului Sănătăţii, care a dispus să luăm toate măsurile necesare să eliberăm vama. La Prefectura Arad am căutat care operatori din judeţ au capacitatea de a dispune în câteva ore de un număr impresionant de maşini pentru a prelua oamenii. În secunda doi am încheiat contract pe DSP, să putem duce maşinile la frontieră, în baza solicitărilor Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care stabilea numărul necesar de autocare”, a mai afirmat directorul DSP Arad.



El a mai menţionat că, după încheierea contractului pe transport, toţi au constatat că nu există cadru legal.

“Ca atare, am vorbit cu primul-ministru, într-o videoconferinţă. Practic, la presiunea Aradului a apărut cadrul legal, e drept, la circa trei săptămâni după ce DSP Arad semnase contractul. Noi am încheiat un contract fără să avem un buget aprobat de minister, ceea ce evident că este ilegal, iar Curtea de Conturi a sesizat corect acest lucru”, a spus Timiş.



Timiş a mai afirmat că aceste anchete au pus presiuni uriaşe pe angajaţii DSP şi ai altor instituţii publice, iar funcţionarii nu mai vor să iasă din litera legii, din cauza fricii.

“Trebuie să se înţeleagă că s-a acţionat în afara cadrului legal doar acolo unde a fost nevoie de o intervenţie rapidă a autorităţilor pentru a limita răspândirea infecţiei sau pentru a salva anumite situaţii”, spunea Horea Timiş.





Şeful DSP Arad a spus că vor fi verificate şi testările pentru SARS-CoV-2.





“Ne aşteptăm să fim cercetaţi şi pentru testele PCR pe care le-am făcut în afara definiţiei de caz. La nivel judeţean am decis să facem teste în cămine de bătrâni sau alte instituţii cu risc, pentru a găsi la timp bolnavii şi a limita răspândirea infecţiei. Am făcut asta chiar dacă am ştiu că nu ne încadrăm pe lege, dar altfel riscam să scăpăm de sub control răspândirea virusului tocmai în centre în care se află persoane cu multe vulnerabilităţi”, spunea Horea Timiş.





