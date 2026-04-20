Schimbarea va începe cu avioanele de mici dimensiuni

Documentul, întocmit de Alianța pentru Aviație cu Zero Emisii (AZEA), o platformă sectorială impulsionată de Comisia Europeană, menționează că mai mult de jumătate din avioanele care vor intra pe piața europeană în următoarele două decenii vor avea propulsie curată, schimbare care va începe cu avioanele de mici dimensiuni.

Dar aeronavele cu peste de 90 de locuri, care operează rutele intra-europene și au impactul cel mai semnificativ asupra poluării, nu vor avea decât după anul 2040 alternative la funcționarea pe bază de combustibili fosili, notează AFP.

Primele zboruri cu avioane cu propulsie curată sunt așteptate în mai puțin de cinci ani

Primele zboruri comerciale cu avioane cu propulsie curată ar putea avea loc în mai puțin de cinci ani, dar certificarea unor noi tipuri de aeronave durează între 8 și 10 ani, se arată în document.

Printre membrii AZEA regăsim producători precum Airbus, Rolls-Royce și Safran, companii aeriene precum EasyJet, Air France-KLM și TUI, aeroporturi precum cele din Paris, Dublin și Stockholm, furnizori de energie precum Engie și Air Liquide, organisme de reglementare precum Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) și Eurocontrol, subliniază EFE.

UE încearcă să obțină o „suveranitate energetică”

Comisarul european al apărării, Andrius Kubilius, a făcut o legătură între acest plan și cel privind „suveranitatea energetică” a Uniunii Europene.

„Dacă mizăm pe energie electrică sau hidrogen, nu va mai exista dependență față de state răuvoitoare precum Rusia sau Iran, nu vom mai fi ostatici ai anumitor crize globale”, a precizat Kubilius într-un discurs ținut la evenimentul de prezentare a foii de parcurs.

Eurocomisarul pentru apărare a avertizat totodat că, în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii Strâmtorii Ormuz, UE mai dispune de rezerve de kerosen (combustibil pentru aviație) pentru numai aproximativ șase săptămâni.

O „revoluție” și în logistica militară

„Avioanele electrice vor aduce o revoluție în logistica militară, cu hidrogenul și electricitatea produse aproape de linia frontului, oferind o independență tactică totală”, a estimat Kubilius.

Planul prezentat luni estimează că, până în anul 2050, aviația verde va necesita anual circa 1,5 milioane de tone de hidrogen regenerabil și electricitate echivalentă cu 4% din producția actuală a UE.

