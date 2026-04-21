Potrivit datelor BNR, doar în 2023 românii au plătit cu cardul 12,5 miliarde de lei către pariuri, cazinouri și loterii online, efectuând aproximativ 84 de milioane de tranzacții, care reprezintă aproape 17% din toate plățile online cu cardul făcute într-un an în România. Și, din păcate, trendul nu dă semne de revenire: în primele șase luni din 2025, INS arată că am cheltuit deja în jur de 5,5 miliarde de lei doar pe jocuri de noroc online, mai mult decât s-a plătit, în aceeași perioadă, pentru cazarea tuturor turiștilor din hotelurile din țară.

Industria în sine e o mașinărie de făcut bani. O analiză Termene arată că, în ultimii 17 ani, companiile de jocuri de noroc și pariuri din România au strâns venituri cumulate de peste 137 de miliarde de lei și un profit total de aproape 11,8 miliarde de lei. Doar în 2023, profitul net declarat a fost de circa 953 de milioane de lei, cu peste 22.000 de angajați în sector. Cu alte cuvinte, cineva câștigă constant din acest joc, iar acel cineva nu e jucătorul de rând.

La nivel individual, poveștile sună mult mai crud. „Pe lună pierd 80-100 de milioane. De banii ăștia îmi cumpăram trei apartamente”, admite un jucător intervievat într-un reportaj tv. Un altul, povestește că a ajuns să își golească casa ca să mai aibă ce băga în aparat: „Mi-am vândut lucrurile de valoare pentru a putea juca la ruletă. Am trăit un coșmar.” 

Sociologul Gelu Duminică explică fundalul acestei patimi moderne: sărăcia și lipsa de perspective te împing să crezi în banii făcuți rapid, iar jocurile de noroc profită exact de mentalitatea asta. „Modelul cultural în România nu este cel în care mergem în școală, care are valori, ci este al celui care face bani foarte repede, nu contează cum”, spune el.

În acest peisaj intervine StopJoc.ro, un proiect care nu promite bonusuri și jackpoturi, ci un duș rece. Platforma este gândită de oameni care au lucrat ani la rând în digital și au văzut din interior cum arată marketingul agresiv al jocurilor de noroc. Ideea lor: să întoarcă reflectorul de pe „marele câștig” pe nota de plată a anilor petrecuți în fața ecranului sau a aparatului.

Instrumentul principal este un calculator gratuit, în care introduci o sumă lunară și o perioadă aproximativă în care ai jucat. Dacă treci, de exemplu, 500, 1.000 sau 2.000 de lei pe lună, timp de 5 ani, rezultatul e brutal de simplu: 30.000, 60.000 sau 120.000 de lei pierduți. Apoi, aceeași sumă este simulată ca și cum ar fi fost pusă lunar în economii bancare, aur sau indici bursieri diversificați, folosind randamente istorice. Diferența dintre cele două scenarii este menită să-ți arate cât te-a costat, în realitate, mirajul norocului.

StopJoc.ro nu cere nume, nu cere CNP, nu dă sfaturi de trading și nu vinde nimic. Vrea doar să îi pună pe oameni în situația de a-și vedea, în liniște, cifrele pe care reclamele nu le afișează niciodată. Pentru unii, va fi doar un calcul. Pentru alții poate fi primul moment în care își dau seama că nu au pierdut doar bani, ci ani de viață.

