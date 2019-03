Ai nevoie de materiale electrice de calitate? (Publicitate)

Asa ca ai nevoie de un distribuitor de materiale electrice de incredere, care sa livreze repede, in cantitati industriale, produse de calitate! La cine poti apela? La profesionistii din echipa SPIN Com-Exim, care vor trata cu seriozitate cererile tale si iti vor oferi solutiile potrivite, astfel ca proiectele derulate impreuna sa decurga perfect.

Iar asta fiindca experienta companiei pe piata de electrice isi spune cuvantul: SPIN Com-Exim este una din companiile importante de pe piata de electrice din Romania, cu peste 20 ani de experienta, fiind distribuitor multibrand, certificat ISO si IQ NET.

Mai mult, compania reprezinta un partener de incredere pentru sute de magazine de profil, firme de constructii si electricieni cu experienta, care o prefera pentru gama variata si calitatea produselor.

In plus, Spin Com-Exim se afla in topul distribuitorilor de electrice de pe plan local si datorita dezvoltarii, de-a lungul timpului, a capacitatii de depozitare, precum si a celei logistice.

Astfel, compania poate livra, in cel mai scurt timp de la comanda, cantitati industriale de materiale electrice datorita stocurilor alimentate permanent, existente in depozitele proprii, precum si datorita faptului ca livrarea se va face cu flota proprie a companiei.

Daca deja stii cu cine vei dezvolta urmatorul proiect in cadrul caruia vei avea nevoie de materiale electrice, e timpul sa contactezi un reprezentant al companiei!

Echipa de vanzari Spin este pregatita sa ofere solutii adaptate nevoilor fiecarui tip de client si sa il asiste pe acesta in luarea celor mai bune decizii, asa ca, daca vrei sa apelezi la profesionisti pentru a comanda produsele electrice de care ai nevoie, trebuie sa soliciti o oferta de la reprezentantii Spin: https://spincomexim.ro/contact.