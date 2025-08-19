De data aceasta, beneficiarii venitului minim de incluziune vor încasa sume reduse, întrucât se reține contribuția de 10% pentru asigurările sociale de sănătate.

Plata acestei contribuții va fi realizată de AJPIS, prin Declarația 112, conform legislației în vigoare, pentru fiecare beneficiar în parte.

Ministerul Dezvoltării propune o reformă administrativă care va putea permite autorităților locale să pună popriri pe o parte din ajutorul social al românilor cu datorii la bugetul local, anunță agenția de presă News.ro.

„Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutoare sociale și nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna motivele din spatele acestei măsuri.

El a subliniat că administrațiile locale vor avea la dispoziție și alte instrumente pentru a determina contribuabilii români să-și achite datoriile.

Tanczos Barna a detaliat că proiectul de reformă vizează creșterea capacității financiare și de încasare a veniturilor la nivel local. Printre noile instrumente propuse se numără:

-restricții la eliberarea autorizațiilor de construcție pentru cei cu datorii

-constrângeri legate de permisul de conducere

-limitări la achiziția și înmatricularea de autoturisme pentru datornici

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

-imposibilitatea recuperării permisului fără plata amenzilor.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE