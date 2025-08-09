Această prevedere face parte dintr-un proiect mai amplu aflat în dezbatere publică.

„Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care primesc ajutoare sociale și nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna, vineri, motivele din spatele acestei măsuri.

Noi măsuri pentru creșterea încasărilor locale

El a subliniat că administrațiile locale vor avea la dispoziție și alte instrumente pentru a determina contribuabilii români să-și achite datoriile.

Tanczos Barna a detaliat că proiectul de reformă vizează creșterea capacității financiare și de încasare a veniturilor la nivel local. Printre noile instrumente propuse se numără:

restricții la eliberarea autorizațiilor de construcție pentru cei cu datorii

constrângeri legate de permisul de conducere

limitări la achiziția și înmatricularea de autoturisme pentru datornici

imposibilitatea recuperării permisului fără plata amenzilor

Tanczos Barna: Din ajutorul social se pot reține bani pentru acoperirea datoriilor

Vicepremierul a menționat că „din ajutorul social se pot reține, nu total, dar parțial, sume pentru acoperirea datoriilor”.

Această măsură ar urma să se aplice românilor care sunt beneficiari de ajutor social, dar care nu își plătesc taxele și amenzile.

Proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării include o serie de modificări menite să îmbunătățească colectarea veniturilor la bugetele locale.

Aceste măsuri vin ca răspuns la problemele întâmpinate de autoritățile locale în recuperarea datoriilor de la cetățeni.

