”În urma numeroaselor semnale pe care le-am primit de pe Sfântul Munte Athos, în ultimele două săptămâni, am organizat o colectă de produse alimentare pentru sprijinirea sfinţilor părinţi de pe Athos.

Lumea trebuie să ştie că aceşti oameni minunaţi se roagă nu numai pentru creştinii ortodocşi, ci şi pentru toţi aflaţi în nevoie, pentru toţi cei bolnavi de coronavirus şi pentru cei care stau, privind din faţa spitalului, cum aparţinătorii lor se află înăuntru, indiferent de confesiunea religioasă”, a declarat, miercuri, organizatorul acţiunii, Călin Pintea, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că după lansarea acestei campanii, cam de o săptămână, o mulţime de produse alimentare şi acatiste au fost oferite, mai mult de la oamenii în vârstă.

”Avem la Târgu Mureş două puncte de colectare, unde oamenii aduc produse alimentare, dar şi bani. Oamenii trebuie să ştie că bănuţul pe care îl dau va ajunge pe Sfântul Munte Athos. Campania durează două săptămâni şi intenţionăm ca în data de 15 iunie să pornim un convoi cu produsele adunate. Ceea ce am adunat până acum am trimis cu un convoi care a plecat de la Braşov, oameni care şi-au asumat să stea în carantină acolo două săptămâni”, a mai precizat Călin Pintea.

Voluntarii implicaţi în campania umanitară susţin că oamenii trebuie să ştie că cei peste o sută de călugări români de acolo au rămas fără surse de venit, în urma închiderii Muntelui Athos pentru pelerini, pe fondul pandemiei de coronavirus.

„De la începutul lunii martie, de când s-a închis Sfântul Munte şi nu au mai venit pelerini, cei care mai lăsau un bănuţ pe o iconiţă sau pe un acatist şi asigurau nişte cheltuieli inerente, acum lucrurile decurg de pe o zi pe alta. Unii părinţi nu mai au medicamente.

Acolo sunt trei schituri mai mari plus câteva mici sihăstrii. Părintele Iulian de la Prodromu are 94 de ani şi încă spovedeşte cu o energie nebănuită. Media de vârstă corectă este peste 70 de ani. Eu merg de peste 20 de ani la Athos, cel puţin o dată pe an, dar din cauza intemperiilor drumurile de pe Athos s-au surpat. Acum se circulă mai mult pe cărări, materialele de construcţie şi alimentele sunt cărate în spinare. Noi ne vom asuma să le ducem acolo unde este nevoie”, a precizat Călin Pintea.

Între cei care au răspuns apelului umanitar pentru ajutarea călugărilor de pe Muntele Athos se numără şi o serie de artişti iconari din Târgu Mureş, care şi-au donat icoanele pentru a fi vândute la licitaţie.

