„Această hotărâre marchează un punct de cotitură în relația noastră cu natura”, a declarat Constanza Prieto, directoarea pentru America Latină a Earth Law Center. Ea a adăugat că astfel albinele fără ac sunt recunoscute ca subiecți cu drepturi și li se afirmă rolul crucial în conservarea ecosistemelor.

Aceste insecte, considerate polenizatori esențiali ai pădurilor tropicale, sunt în pericol din cauza defrișărilor, pesticidelor și schimbărilor climatice.

Ele contribuie la polenizarea a peste 80% din flora amazoniană, inclusiv a unor culturi importante precum cacao, cafea și avocado. Din totalul de 500 de specii cunoscute, jumătate sunt responsabile pentru menținerea echilibrului natural al acestor ecosisteme.

Studiile biologului Rosa Vásquez Espinoza, fondatoarea Amazon Research International, au arătat că mierea produsă de albinele fără ac are proprietăți medicinale.

Aceasta descrie mierea ca având „proprietăți antiinflamatorii, antivirale, antibacteriene, antioxidante și chiar anticancerigene”.

În colaborare cu comunitățile locale, ea a observat declinul acestor specii. Locuitorii au relatat dificultăți tot mai mari în a găsi albinele. „Nu-mi mai pot vedea albinele. Înainte, îmi lua 30 de minute să le găsesc. Acum, îmi ia ore întregi”, au spus aceștia.

Analizele au descoperit urme de pesticide în mierea acestor albine, chiar și în zone îndepărtate de agricultura industrială.

Mai mult, albinele africanizate, create în Brazilia în anii ’50, reprezintă o altă amenințare pentru speciile locale.

„Albina fără ac ne oferă hrană și medicamente și este esențial să creștem gradul de conștientizare cu privire la aceasta, astfel încât mai mulți oameni să o protejeze”, a declarat Apu Cesar Ramos, președintele EcoAshaninka.