ALDE, care face parte din Executiv, cere Guvernului să reglementeze serviciile de tip ”uber”

”Interesul cetăţeanului înainte de toate. Noi credem că ridesharing-ul şi taximetria nu trebuie să fie conflictuale sau să intre în conflict, ci să se completeze. Cu cât mai mare competiţia între servicii, cu atât avantajul nu poate fi decât al cetăţeanului. Prin urmare, Guvernul trebuie să găsească o formulă în care cele două să fie complementare într-o competiţie corectă, din care să câştige în primul rând cetăţeanul”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a ALDE.

Potrivit celor de la ALDE, şoferii de la #uber trebuie să fie atestaţi, iar taximetriştii să îşi rezolve problemele pe care le au la capitolul servicii.

”De la #uber aşteptăm garanţii că au şoferi atestaţi şi că viaţa noastră este în siguranţă în mâinile lor. De la #taximetria clasică aşteptăm să aibă acelaşi fel de răspuns rapid la observaţiile noastre privitoare la şoferi, maşină, cursă, iar cei care nu rezistă la o relaţie bună cu clientul să fie obligaţi rapid să respecte regulile pe care singuri şi le-au fixat. Însă nici unii, nici alţii nu trebuie să uite că pe client, fie al taximetriei clasice, fie al UBER, îl interesează mai puţin ce scrie pe plăcuţa de pe maşină şi îl interesează în primul rând siguranţa, confortul şi respectul”, se mai arată în postarea ALDE.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, declara că ministerul pe care îl conduce lucrează pentru a fi reglementat în curând regimul de car-sharing în România.

„Am avut o întâlnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever, etc. Am avut o întâlnire la minister tocmai pentru a le explica că nu vor fi interzişi. Văd că este un fake news care circulă peste tot că Uber este interzis. Am văzut că inclusiv cei de la platformele electronice au declarat că nu vor fi interzişi, dar văd că se tot propagă ştirea asta peste tot în mass-media.

